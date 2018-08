Skinner, Dahlin, Sobotka. Buffalo už nechce být nejhorším týmem NHL

Sabres se do play off neprobojovali od roku 2011, dlouholeté trápení završila poslední ligová příčka v uplynulé sezoně. Chce to trpělivost, budujeme nový tým, slýchávali vášniví fanoušci od vedení klubu. Odraz ode dna se už však zdá být blíže než v posledních utrápených letech.

První zásadní impuls přišel na konci června, kdy Buffalo vybíralo při draftu mladíků jako první. Podle očekávání sáhlo po švédském obránci Rasmusu Dahlinovi, nejopěvovanějším klenotu letošní dražby talentů.

Následně vyměnil generální manažer Jason Botterill jednu z tváří týmu Ryana O’Reillyho do St. Louis. Opačným směrem putovali Vladimír Sobotka, Patrik Berglund, Tage Thompson a dvě volby v draftu. Z Pittsburghu přišel dvojnásobný šampion Conor Sheary, s týmem podepsal také brankář Carter Hutton.

Letní přestavbu mužstva zpod Niagarských vodopádů podtrhl příchod útočníka Jeffa Skinnera z Caroliny. 26letý Kanaďan měl s Hurricanes dohodu, že nemůže být vyměněn bez svého svolení. Buffalu ale kývl rád.

„Vždycky chcete hráče, kteří za vás touží nastupovat,“ liboval si generální manažer Buffala Jason Botterill. Skinner se chtěl stát součástí rozjetého procesu budování kádru, navíc nedaleko kanadského Markhamu, kde se narodil.

V dresu Caroliny odehrál Skinner osm sezon, v roce 2011 získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka NHL. Celkem nastoupil k 579 zápasům, v nichž posbíral 379 bodů (204+175).

„Pravidelně skóruje, vytváří šance. Mezi naše talentované centry skvěle zapadne,“ chválil svůj poslední „úlovek“ Botterill. Prvním středním útočníkem týmu je hvězdný Jack Eichel, Skinnerovi tak může připadnout role ve druhé útočné formaci.

Dost už bylo porážek!

Vzniklá díra po odchodu O’Reillyho se tak zdá být zaplněná, alespoň z pohledu individuálních statistik minulé sezony. Sobotka zaznamenal více bodů než v uplynulém ročníku jen jednou, Berglundovu produktivitu zpomalilo dlouhodobé zranění ramene z podzimu. Ovšem společně se Skinnerem a Shearym tvoří zásadní, leč slibnou změnu.

„Říkáme to pokaždé: při jakýchkoli změnách na soupisce myslíme na to, kde jsme skončili posledně v tabulce,“ připomněl potřebu osvěžení hráčských řad Botterill. Ztráty O’Reillyho nelitoval. „Když to dává týmu smysl, jdeme do toho.“

I sám manažer už má dost porážek. Jindy klidný Botterill se v únoru neudržel a po prohře s Los Angeles (které vyhrálo v Buffalu po 15 letech) vztekle třískl dveřmi své lóže. Už v únoru tak pomyslně uzavřel zpackanou sezonu.

S o to větší chutí se 42letý architekt mužstva po sezoně pustil do vylepšování sestavy - do vylepšování týmu, který už tak dlouho zoufale čeká na lepší zítřky.