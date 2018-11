Na křídlo a útoč, zavelel kouč Buffala. A Sobotka pálil. Zvykám si, říká

První gól přišel v sedmé minutě, kdy Sobotka využil v situaci dva na jednoho přihrávku Evana Rodriguese. Radost z gólu byste na něm nepoznali, tvář kamenná, mírné pokývnutí, pochvala parťákovi za pěknou přihrávku. Stačí, jede se dál.

Druhým gólem v patnácté minutě zvyšoval na 2:1, opět po spolupráci s Rodriguesem. To už ruce vylétly nad hlavu, ukázal úsměv. Více než jeden gól dal Sobotka v zápase NHL dávno. V březnu 2013 vstřelil hattrick, od té doby vždy maximálně po jednom.

Ofenzivně to ze strany českého útočníka doteď nebylo moc slavné, z předešlých dvanácti zápasů bodoval jen ve dvou. Proto se trenér Phil Housley rozhodl přesunout Sobotku z centra na křídlo. „Aby se zapojil více do útoku,“ vysvětlil Housley.

Na sestřih utkání se můžete podívat níže:

Povedlo se, i když s celkovou hrou tým spokojený nebyl. „Špatný zápas, byla to ušmudlaná výhra,“ komentoval obránce Rasmus Ristolainen. „Na druhou stranu si musíme uvědomit, že jsme v hale soupeře prohrávali 4:5, přesto jsme vyhráli. Kluci bojovali,“ citoval Housleyho oficiálním web NHL.

Buffalo má mladý tým, věkový průměr se pohybuje kolem 26 let. Mezi hokejisty, na které sází, jsou 18letý obránce Rasmus Dahlin, 20letý útočník Casey Mittelstadt, o rok starší Tage Thompson, 22letý kapitán Jack Eichel nebo 23letý Sam Reinhart. „Musíme se rychle učit, každý zápas počítáme, protože doufáme v play off,“ řekl Sobotka iDNES.cz po zápase.

Debata o play off je předčasná, to si Sobotka uvědomuje stejně jako zbytek týmu, který se po sezoně 2010/11 do play off už nepodíval. Leč nová sezona sezona vypadá nadějněji. S 18 body po 16 zápasech drží na Východě poslední pozici pro play off.

Důležité bude, aby Sabres měli klid na zaběhnutí systému s mnoha novými tvářemi. Sobotka o tom ví své. Přesun ze St. Louis pro něj lehký nebyl. „Z výměny jsem byl zklamaný, ale Buffalo má dobře poskládaný tým, aby po sedmi letech konečně vybojoval play off. Touha je tam velká,“ říkal v létě.

„Zvykám si dobře, není to tak špatné, i když začátek sezony byl horší,“ přiznává Sobotka nyní.