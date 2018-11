Nečekaní trýznitelé Sparty. Góly padaly samy, těší olomouckého Buriana

Vedli jste 3:0. Co se zadrhlo, že se Spartě povedlo srovnat?

Jako vždy jsme si to zkomplikovali. Pustili jsme Spartu na pět minut do přesilové hry, v ní jsme šli do tří. Ale vrátili jsme se do hry, to se prostě stává. Odvedli jsme maximum, šli jsme do zápasu naplno, i když z toho vyplynuly nějaké fauly. Tři body jsme si zasloužili.

Bylo vidět, že vás ztráta náskoku nepoložila.

Hráli jsme pořád stejně, to nás odměnilo. Byť šťastným gólem, tak jsme to sklepli na naši stranu a už nepustili.

A energie vám vydržela po celý zápas...

Jsme na tom fyzicky dobře, určitě nám pomohly rychlé góly. Normálně dlouho šlapeme a branku soupeře dobýváme. Teď to padalo lehce, to nás pohánělo celý zápas.

Je to důležité vítězství?

Určitě, skvělé. Třetí výhra za sebou, budeme v tom pokračovat. Sami cítíme, že jsme dnes byli lepší. Nebýt toho vyloučení na pět minut... To byl nešťastný zákrok, nic hrozného.

Bylo na Spartě znát, že nehraje to nejlepší, co umí?

Na začátku na nich bylo vidět velké odhodlání, měli jsme co dělat. Ale dobře jsme to odbránili, osmělili jsme se a to nám pomohlo ke gólu. Oni pak možná měli v hlavách, že jim to tolik nelepí.

Co vaše góly, zrovna ten druhý nevypadal, že by šlo o úmysl?

Já v poslední době góly nedávám vůbec. Jsem rád, že to vyšlo. U druhého gólu jsme hrál naslepo nahrávkou na spoluhráče a skončilo to v bráně.