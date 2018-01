Brankář Rittich to chtěl za mořem zabalit, nyní v NHL slyší chválu

Jaká to hokejová proměna! Před dvěma roky ještě Rittich bojoval coby extraligový zelenáč s Mladou Boleslaví o přímý postup do play-off, nyní si zvyká v nejslavnější soutěži světa. A line se na něj chvála pokaždé, když zaskočí v brankovišti Flames.

Čeští brankáři v NHL probíhající sezona Marek Langhamer (Arizona)

1 zápas (úspěšnost zásahů 100%)

David Rittich (Calgary)

6 zápasů (93,2%)

Michal Neuvirth (Philadelphia)

10 zápasů(92,1%)

Ondřej Pavelec (NY Rangers)

11 zápasů (91,4%)

Petr Mrázek (Detroit)

13 zápasů (89,4%)

„Byl fantastický,“ velebil gólmana kapitán Calgary Mark Giordano po víkendové výhře 4:2 nad Floridou. „Je to pracovitý bojovník,“ opakovaně ho chválí i kouč Glen Gulutzan.

Chcete důkaz Rittichovy píle? Hokejisté Calgary mají nyní bye week (soutěží nařízený povinný několikadenní oddech, při němž hokejisté nesmějí na stadion), český čahoun dopředu plánoval: „Budu chodit na rotoped a do posilovny. Určitě si nemůžu dát čtyři dny úplné volno. Po Vánocích jsem si připadal, jako kdybych stál poprvé na bruslích.“

Ostatně jeho bývalí brankářští mentoři pozorují, že výrazně zrychlil. Do NHL mu pomohlo i odhodlání. Celou minulou sezonu strávil na farmě Calgary v kalifornském Stocktonu. Ve městě neblaze proslulém vysokou kriminalitou načal i aktuální ročník a v Rittichovi to hlodalo. I přes příslib nedostával tolik prostoru...

„Napadlo mě, že bych se na to vykašlal. Uvažoval jsem, jestli má vůbec pro mě smysl trávit další rok na farmě. Ale pak mě v listopadu povolali do NHL.“

Na rozdíl od loňské jednozápasové exkurze se v ní drží doteď. A vede si náramně. Ze šesti mačů, které začal jako gólman číslo jedna, pět vyhrál, má solidní statistiky (viz box). A protože Calgary vytrejdovalo Švéda Läcka do New Jersey, plní Rittich roli dvojky. Šťastné dvojky.

Zatímco jeho krajané – Neuvirth, Mrázek či Pavelec – v NHL prahnou po výraznější úloze v týmu, on je naprosto spokojený. „Nechci polemizovat, že bych měl mít jinou pozici. Mike Smith v NHL odchytal přes 500 zápasů, je výborný a má nejlepší práci s holí na světě,“ vychvaluje Rittich 35letého konkurenta.

Když se Kanaďan v roce 2015 představil na šampionátu v Praze, jeho současný brankářský kolega jej obdivoval. „Byl jako šestý hráč. Rozehrával puky a já na to doma s otevřenou pusou koukal ze sedačky.“

Tuhle historku Rittich vyprávěl Smithovi osobně, jinak se ostýchal oporu Calgary oslovit. Ne, nemohla za to Rittichova povaha. Stačí ho chvíli poslouchat a pochopíte, že je to přátelský a vstřícný chlapík.

„Když jsem ale Mikea uviděl, uvědomil jsem si: Sakra, o čem si s ním mám povídat?“ vzpomíná Rittich. „Mám k němu obrovský respekt. Je jinde i lidsky, má čtyři děti. Ale on se k tomu skvěle postavil. Přijde za mnou, pokecáme a bavíme se ovšem.“

Celkově ze spoluhráčů cítí, že mu po pár vydařených výkonech důvěřují. K pohodě mu pomohlo i to, že v šatně našel (nyní zraněné) Michaela Frolíka a Jaromíra Jágra. „Je super vidět takovou legendu, která v 45 letech stále hraje, jak se připravuje na trénink, na zápas a co všechno obětuje,“ poví brankářský dříč.

Zatímco on věří, že se v nevyzpytatelné show zvané NHL udrží, zámořská kariéra božské „68“ se (s největší pravděpodobností) chýlí ke konci. Ale to už je jiný příběh...