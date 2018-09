Nezajímá mě nic jiného než NHL. Rittich nezářil, ale věří v úspěch

Povede se mu to? Na jednu stranu má našlápnuto slušně, na tu druhou však v prvním přípravném zápase s Edmontonem inkasoval šest gólů. Pravda, hlavní část týmu Flames je v rámci propagačního turné v Číně, nicméně ani soupeř nenastoupil s největšími hvězdami...

Na velké hodnocení je však brzy a Rittich (stejně jako zbylí členové týmu) může svou reputaci brzy napravit. V noci hraje Calgary další duel, tentokrát ve Vancouveru. A uvidí se, zda český gólman znovu dostane příležitost. Na ni totiž čeká další trojice: Tyler Parsons, Mason McDonalds a Jeff Glass.

Rittich je přesto největším adeptem na pozici dvojky, která by měla krýt záda Mikeu Smithovi. „Chytat chce pochopitelně každý. V lize je velká konkurence, je tu sto gólmanů a já si chci vybojovat pevné místo v Calgary. Chci být dvojka za Smittym,“ říká jihlavský odchovanec otevřeně.

Navíc nelituje, že nejel s hlavním týmem na turné do Číny. Považuje to totiž za ztrátu času, která by mu ve finále spíš uškodila, než pomohla. „Tady totiž můžu chytat, zatímco v Číně bych se do brány asi nedostal a jen seděl na střídačce. A jet se podívat na Velkou čínskou zeď, to není můj cíl,“ poznamenal s úsměvem Rittich.

Šestadvacetiletý brankář načíná v zámoří svou třetí sezonu a každým rokem zaznamenává poměrně výrazný posun. Loni ho sice šéfové týmu zpočátku poslali na farmu, ale když se zranil Smith, povolali ho zpátky a Rittich vydržel v NHL až do konce března. Nakonec odchytal 21 zápasů, z nichž šestnáctkrát začínal v základní sestavě. Průměr měl 2,92 gólu na zápas a 90,4% úspěšnost zákroků.

„Z té sezony si toho můžu vzít hodně. Vyzkoušel jsem si dvě různé pozice. Byl jsem regulérní dvojka za Smittym a jednička, když se zranil. Musím si z těch zkušeností hodně vzít. Teď se ale nechci ohlížet zpátky, chci se dívat dopředu na nadcházející sezonu a být nejlíp připravený, jak to jen půjde.“

Pokud jde o motivaci a nažhavenost, pak o Rittichovi nemusíte pochybovat. Touha prosadit se z něj číší. O jeho úspěchu však nakonec rozhodnou výkony na ledě. Do návratu prvního týmu z Číny čekají druhou garnituru Flames ještě tři duely. Kromě nočního zápasu ve Vancouveru ještě domácí odveta a mezitím utkán ve Winnipegu.

„Udělám všechno, abych byl na konci spokojený. Chci vyhrávat, chci chytat a hlavně chci být připravený, až se kluci vrátí. To je můj cíl, proto jsem tady. Chci udělat první tým.“