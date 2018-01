Čápův návrat do Hradce: přišel si pro hokejky a druhý den hrál

Skoro to vypadalo, že k jeho, byť dočasnému návratu pomohla náhoda. Následující příhoda na běh událostí ale zase tak zásadní vliv asi neměla, přesto o lecčems vypovídá.

Když si v pondělí Zdeněk Čáp, v té chvíli už angažovaný v Českých Budějovicích s možností střídavého startu za Mountfield, šel na hradecký zimní stadion pro hokejky, potkal tam hradecké trenéry.

A jejich sdělení ho trochu překvapilo. „Řekli mi, že je možné, že budu v úterý hrát proti Chomutovu, ať čekám na telefon. Nečekal jsem to, do Hradce jsem se vrátil jen na chvíli, protože v Budějovicích jsme měli volno,“ vypravuje hradecký hokejista, který v sobotním zápase za českobudějovický Motor otevřel působení v této sezoně už čtvrtém klubu.

Zdeněk Čáp v této sezoně ● Za Hradec v extralize odehrál do začátku listopadu 4 zápasy, v úterý přidal proti Chomutovu pátý.

● Na podzim hostoval v prvoligovém Přerově, kde nastoupil do 21 zápasů.

● Od poloviny prosince do poloviny ledna hostoval v Olomouci, nastoupil k osmi zápasům.

● Minulý týden se dohodl s prvoligovými Českými Budějovicemi, poprvé za ně nastoupil v pátek v Praze proti Slavii.

Upozornění trenérů se nakonec naplnilo, kvůli absencím beků Vydareného a Zámorského se Čáp narychlo vrátil do hradecké sestavy.

Do Českých Budějovic jste šel s tím, že se formou střídavého startu můžete v Hradci v této sezoně ještě objevit. Čekal jste, že to bude tak brzy?

Tak to vůbec, bylo to hlavně hodně narychlo. Ještě v pondělí opravdu telefonát přišel, avšak já jsem ještě musel do Budějovic pro výstroj. Vrátil jsem se večer, vyspal se a šel hrát.

Jak jste si zahrál? Místo jste našel dokonce v první obraně.

Hlavně jsem se snažil to klukům nezkazit a nějakým způsobem zapadnout.

Nerozhodila vás chyba hned na začátku, kdy vám při snaze o přihrávku ujel puk a Chomutov se hned hnal do šance?

Vím o tom. Chtěl jsem rozehrát, hlava byla nahoře, a trochu mi puk sjel po hokejce. Naštěstí se to hned uhasilo, takže dobrý. Jinak přes nějaké chyby snad i celkově dobrý, jen škoda, že to občas nevyšlo v útoku, Jarda Bednář mi to několikrát připravil, já jsem střílel a střílel, ale nic z toho. Důležité je, že se vyhrálo.

Sobotním zápasem jste načal letošní angažmá už ve čtvrtém klubu, je to hodně zvláštní sezona...

Letos je to opravdu divoký. A těžký třeba pro moji přítelkyni. Když jsme se poznali, tak jsem jí říkal, že to se mnou bude těžký a složitý, že se budeme stěhovat jednou za dva za tři roky. Že to ale bude čtyřikrát za sezonu, to je dost. Klobouk dolů před ní.

Na začátku sezony jste byl v Hradci, pak jste odehrál přes dvacet zápasů, nejvíc v této sezoně, za prvoligový Přerov. Jak jste to bral?

Že jsem rád za každý zápas a těch je naštěstí dost i díky Přerovu. Člověk radši hraje, než sedí na lavičce, a takhle se to seběhlo. V Přerově to bylo dobrý, pak jsem měsíc strávil v Olomouci, kde měli v tu dobu velkou marodku. Bylo to také fajn a a doufám, že jsem tam klukům pomohl a zanechal tam nějakou stopu, měli nějakou marodku.

Po Olomouci přišly rychle České Budějovice a prý to bylo tak rychlé, že jste si před zápasem ani nestačil s nimi zatrénovat. Je to pravda?

Je. Dohodlo se to s nimi v pátek a hned v sobotu se hrálo v Praze na Slavii. Proto, že se hrálo už ve tři, trenéři mi řekli, ať do Budějovic ani nejezdím, ať jedu rovnou do Prahy. Nakonec jsem byl na zimáku ještě dřív než celý tým a čekal na ně před kabinou. Pozdravili jsme se, trenéři mi řekli, jak se hraje, a šli jsme do zápasu.

A vy jste hned na úvod dal gól.

Jenomže jsme nakonec po samostatných nájezdech prohráli a já prohrávám nerad. Chtěl jsem nějak přispět, nakonec tam spadl takový podleďák, zaplať pánbůh že spadl, ale měli jsme získat tři body.

V úterý za Hradec, ve středu za Budějovice, co bude dál?

To co jste uvedl, je zatím jediné, co vím, a pak budu čekat na telefonu. Uvidíme, jak se konec sezony vyvine, jsou tam nějaké dohody. Teď bych chtěl v Budějovicích odehrát co nejvíc zápasů, protože když se kluci tady v Hradci nezraní, byl bych dobře připravený na to, abychom v baráži všechno dotáhli do úspěšného konce.

Myslíte na návrat do extraligy?

Přesně tak, v Budějovicích je to jednoznačný cíl. Všichni mají hlad po extralize a já bych k tomu rád přispěl.

Co tamní fanoušci? Někteří možná stále Hradci nemohou přijít na jméno od chvíle, kdy licence z Budějovic putovala do Hradce?

Když jsem dal gól, tak mě vyvolávali, což je příjemné a svědčí to o tom, že jsem tam nějakým způsobem zapadl. Hradec nebo Budějovice neřeším, řeším, že chci hrát a pomoct tam nebo tady. Kde, to záleží na trenérech.