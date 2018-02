Plzeň by si to musela ale zkazit sama, říká Červený o hradeckém finiši

Aktuálně jste ale nabrali výbornou formu a i bez pěti zraněných či nemocných hráčů jste Spartu jasně přehráli.

Tohle od nás byl opravdu dobrý výkon, od všech. Hlavně do obrany a z toho pak přicházely i naše šance.

Vypadalo to ale, že do poslední třetina bude hodně napínavá, ještě minutu před koncem jste vedli jen 2:1. Za tu poslední jste ale stihli dát dva góly. Rozhodující moment zápasu?

Jednoznačně ano. Předcházel tomu náš tlak, při kterém Sparta faulovala. Nám se pak povedla přesilovka, na jejím konci jsme dali gól a za chvíli další. To Spartu asi zlomilo.

Na Spartě bylo vidět, jak moc chce uspět, překvapilo vás, že jste ji tak přehráli?

V poslední době tam přicházel jeden hráč za druhým a není jednoduché, aby to do sebe všechno zapadlo. Navíc se blíží konec sezony a s tím i nějaká nervozita. Dneska to ale měli těžké, protože my jsme podali výborný výkon.

Včetně brankáře Pavelky, který vám pomohl k další výhře. Co na jeho vzestup říkáte?

Že je Jarda výborný gólman, jsme věděli. Neměl to ale jednoduché, protože Patrik Rybár chytal výborně a Jarda do branky naskakoval jen sporadicky. Teď prostor dostal a ukazuje, že se s ním musí počítat.

A ta šance na Prezidentský pohár?

Těžko říct, Plzeň to má dobře rozehrané. Pro nás teď budou důležité ty dva zápasy před olympijskou pauzou a třeba ještě šanci dostaneme.