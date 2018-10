Česká hitparáda v NHL: Rittich trápil soupeře, Hertl i Pastrňák stříleli

Minulý týden hlasování ovládl David Pastrňák se svou sólo akcí zakončenou bekhendovou kličkou. Na druhém místě se umístil zákrok brankáře Petra Mrázka a na třetím další povedená střela Pastrňáka.

Na nové akce se můžete podívat níže, jsou seřazeny abecedně podle příjmení.

Tomáš Hertl Ukázkové přečíslení

Střetnutí dvou favoritů Západní konference s jedněmi z nejkvalitnějších obran v lize přineslo ve středu možná až překvapivě devět branek. Šťastněji z něho vyšli hokejisté San Jose Sharks, nad Nashvillem vyhráli 5:4. Na dvou gólech se podílel i útočník Tomáš Hertl. Vedle přihrávky sám skóroval, když proměnil přečíslení tři na dva.

Zisk puku, nahrávka do strany na Couturea a rychle do brány. Hertl projel dvojicí obránců bez povšimnutí, přijal nahrávku a protáhlou kličkou po zabrzdění překonal finského brankáře Juuse Sarose.

David Pastrňák Spolupráce až do prázdné

Ohromná jízda Davida Pastrňáka v Bostonu pokračuje. Ve středu už podruhé rozebral Ottawu čtyřmi body, a byl tak u všech gólů svého týmu při výhře 4:1. Spolupráci v lajně stále zlepšuje a odměnou mu jsou právě takové góly, jaký si můžete prohlédnout níže.

Pastrňák poslal z pravé strany nahrávku na Marchanda a v souboji dojel k bráně, zatímco jeho parťák vymíchal obránce Dylana DeMela. Změna stran, nahrávka na Pastrňáka a gól za záda Craiga Andersona, který se už nestihl přesunout.

David Rittich Nepustil 44 střel

V Calgary plní český gólman David Rittich jasnou roli dvojky. Když se ale dostane do brány, umí potěšit spoluhráče podobnými výkony, jaký předvedl při pondělní výhře 4:1 nad New York Rangers.

Ze 45 střel (včetně čtyř od krajana Filipa Chytila) pustil pouze jednu. Lapil naopak velkou šanci Bretta Howdena nebo únik Jespera Fasta a následnou střelu úplně volného Miky Zibanejada. Právě poslední dva zákroky si můžete prohlédnout ve videu.

Dominik Simon Nahrávka poslepu

Zápas mezi Pittsburghem a Edmontonem byl především o souboji Sidneyho Crosbyho a Connora McDavida. Radovat se na konci mohl trojnásobný vítěz Stanley Cupu v dresu Penguins po vítězství 6:5 v prodloužení, které sám rozhodl.

Jeho spoluhráč, český útočník Dominik Simon, si ledu moc neužil, strávil na něm pouze čtyři minuty. S akcí v polovině druhé třetiny však může být spokojený. Simon dostal puk v rohu kluziště, o kousek popojel a snad jen tušil, že bekhendovou nahrávkou poslepu najde Patrica Hornqvista. Pittsburský střelec nahrávku dostal a také využil.

Jakub Voráček Zodpovědnost za vítězný gól

Jakub Voráček je ve Philadelphii důležitou osobou. Ukázal to i v nedělním zápase s New Jersey (výhra 5:2), který rozhodl tři minuty před koncem vlastním průnikem do obrany Devils.

Voráček s pukem za stavu 2:2 ujížděl společně se Scottem Laughtonem na obránce Damona Seversona. Laugthon sledoval, jestli dostane přihrávku, jenže Voráček se rozhodl vzít zodpovědnost na sebe. Před brankářem Keithem Kinkaidem naznačil střelu, puk si ještě stáhl a brankáře překonal po ledě.

