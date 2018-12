Česká hitparáda v NHL: Rutta skóroval, Pastrňák a spol. nahrávali

David Pastrňák, Dominik Simon, Michal Kempný i Jakub Voráček se do ankety pravidelného seriálu iDNES.cz dostali díky asistencím, té nejzajímavější akci můžete dát svůj hlas.



Anketu z minulého týdne ovládl Jakub Vrána se svým gólem v rychlosti. Druhý byl David Kämpf a třetí David Pastrňák.

Na nové akce se můžete podívat níže, jsou seřazeny abecedně podle příjmení.

Michal Kempný Vyzval spoluhráče k průniku

Obránce Michal Kempný minulý týden vyloženě vyzval spoluhráče Andreho Burakovskeho z týmu Washington Capitals, aby ukázal rychlé nohy a šikovné ruce. Ve vlastním obranném pásmu vzal puk, prohodil ho do středního pásma, kde si už najížděl právě Burakovsky.

Obránci New Jersey Devils na průnik útočníka soupeře nestihli včas zareagovat a nechali jej forhendovou kličkou skórovat. Pro českého obránce to byla už druhá asistence v zápase, který Capitals vyhráli 6:3.

David Pastrňák Místo střely chytrá nahrávka

Vzal si v útočném pásmu puk, zamířil to směrem na bránu a už to vypadalo, že bude střílet. I proto se k útočníkovi Davidu Pastrňákovi nahrnuli hned tři obránci. Jenže střelec Boston Bruins tentokrát zvolil jinou variantu.

Bekhendovou nahrávkou vyzval ke gólu Brada Marchanda na pravé straně. Brankář Robin Lehner se přemisťoval marně. Šlo o vítězný gól a New York Islanders padli 1:2. Český útočník strávil na ledě 18 minut, jeho šest pokusů na bránu nevyšlo.

Jan Rutta + David Kämpf Tvrdá střela naděje

Body Chicago nakonec nezískalo. Když Jan Rutta vypálil golfem v druhé třetině proti Winnipegu a snižoval na 3:4, tak dal alespoň spoluhráčům naději. Ke gólu mu pomohl David Kämpf, další Čech ve službách Blackhawks.

Pro Ruttu, který na ledě strávil skoro 20 minut, šlo o druhý gól v sezoně, Kämpf si připsal pátou asistenci. Chicagu se ale zatím moc nedaří, v Západní konferenci jsou (aktuální situace k 6. prosinci) třetí nejhorší a na play off ztrácí devět bodů.

Dominik Simon Asistence na hattrick Crosbyho

Český útočník Dominik Simon pomohl jednomu z nejlepších hráčů na světě k hattricku. Minulý týden proti Coloradu mu přihrál puk před bránu po delším obléhání branky soupeře. Crosby nepohrdl a mezi čtyřmi hráči soupeře skóroval.

Jenže i hattrick Sidneyho Crosbyho byl tentokrát málo. Colorado porazilo Pittsburgh 6:3. Dominik Simon, jenž na ledě strávil 17 minut, zapsal už devátou asistenci v sezoně a upevňuje svou vydařenou kooperaci v první lajně Penguins.

Jakub Voráček Vyzval k obratu proti Pittsburghu

Svého kapitána našel v pravý čas. V polovině druhé třetiny projížděl Jakub Voráček útočným pásmem, než si všiml, že na druhé straně je ke střele připravený Claude Giroux. Český útočník poslal nahrávku z pravé strany doleva a jen sledoval, jak jeho parťák z první dává gól.

Philadelphia tím srovnala na 2:2 a do konce zápasu se nabudila k výhře 4:2. Voráček k ní přispěl ještě gólem do prázdné brány. Na ledě strávil téměř dvacet minut. Ten den to pro něj byl dvacátý bod v sezoně.