Česká hitparáda v NHL: Pastrňák zase střílí, Kempný zařizuje výhry

David Kämpf Klička kolem hvězdného Aarona Ekblada

Obránce Floridy Aaron Ekblad patří mezi nejlepší obránce v NHL. Podcenil útočníka Chicago Blackhawks Davida Kämpfa? Možná, český střelec zabral nohama, poslal Ekblada k ledu, natáhl hokejku a zasunul puk za Jamese Reimera.

Načal tím obrat v utkání, které Chicago do té doby prohrávalo 0:2. Florida vedení neuhlídala a v prodloužení padla 4:5. I v nastaveném čase byl Kämpf na ledě při rozhodující situaci a připsal si ke gólu ještě asistenci. Na ledě strávil téměř 15 minut, vyhrál 70 procent vhazování a ubránil tři minuty oslabení.

Na gól Kämpfa se podívejte ve videu:

Michal Kempný Gólman se stihl sotva ohlédnout

Za posledních sedm dní vstřelil český obránce Michal Kempný dva vítězné góly. Úspěch by to byl i pro útočníka, natož pro obránce. O víkendu takhle zařídil Washingtonu dva body proti Detroitu. Zbývalo 13 minut do konce třetí třetiny a stav byl 1:1.

V tu chvíli přijal Kempný osamocen u modré čáry na levé straně puk a ukázal, jakou sílu má v rukách. Nevystřelil hned, chviličku si počkal. Pak střelu vypustil. A upřímně? Gólman Jonathan Bernier se stihl sotva ohlédnout. Washington vyhrál po dalším gólu 3:1 a slavil. Jen Kempný odešel se zraněním, které mu způsobili na nose spoluhráči během oslavy.

Na střelu Kempného se podívejte ve videu:

David Pastrňák Po nechtěné pauze znovu góly

Pět zápasů si dal David Pastrňák pauzu. Asi mu ublížilo, že kvůli zranění přišel o centra Patrice Bergerona. Zvládl jenom jednu asistenci. Gólově se ukázal zase až začátkem týdne proti Torontu, kterému vstřelil rovnou dvě branky.

K bodům Bostonu nevedly, Toronto vyhrálo 4:2, ale český fanoušek si může oddychnout. Jejich největší hvězda v NHL zase střílí. Jeden z elitních snajprů soutěže si u branky sklepl střílenou nahrávku Toreyho Kruga, udělal kličku, objel gólmana Frederika Andersena a mohl se radovat. Na ledě strávil skoro 21 minut, nejvíce ze všech útočníků Bruins.

Na gól Pastrňáka se můžete podívat ve videu:

Jakub Vrána Rychlé nohy a ještě rychlejší klička

Šestý gól sezony Jakuba Vrány stál za to. Útočník Washington Capitals ukázal opravdu rychlé nohy. Na konci druhé třetiny ztratili hokejisté Rangers pásmo, obránce nedokázal zpracovat letící puk, který mířil do středního pásma.

Toho momentu využil právě Vrána, nabral rychlost, přebruslil obránce a řítil se na brankáře Alexandara Georgieva. Kličkou do bekhendu nedal soupeři moc šancí, vyrovnal na 2:2 a nakonec pomohl k výhře 5:3. Na ledě strávil šestnáct minut a rozdal i jeden hit.

Na gól Vrány se podívejte ve videu:

Pavel Zacha Sebevědomí a tah na bránu

Vrátil se z farmy a probudil v sobě tah na bránu a chuť po gólech. Sešup do nižší soutěže nebyl míněn ve zlém a za trest, spíš mu v klubu chtěli dodat sebevědomí a čas na ledě. „Pro mladé kluky je American Hockey League ideální přípravou na NHL,“ tvrdí Jaroslav Balaštík.

Český centr Pavel Zacha z New Jersey Devils minulý týden pomohl k výhře 5:2 nad Montrealem dvěma góly. Druhou brankou ukázal nabyté sebevědomí, přijal puk ve středním pásmu a zamířil rovnou skrz oba obránce k brankáři. Střela z forhendu propadla za gólmana a Carey Price se mohl jenom ohlédnout.

Na gól Zachy se můžete podívat ve videu:

