Česká hitparáda v NHL: Rutta a Frk pálili, Mrázek zasahoval holí

Redakce iDNES.cz jich vybrala pět pro pravidelný seriál s anketou, v níž můžete dát svůj hlas té podle vás nejzajímavější.

Anketa z minulého týdne poprvé nepoznala vítěze, shodně hlasů získala branka Hertla z poslední vteřiny utkání a asistence Dominika Simona na gól Crosbyho. Za nimi se umístil obránce Roman Polák.

Na nové akce se můžete podívat níže, jsou seřazeny abecedně podle příjmení.

Radek Faksa Překvapení v oslabení

V pondělním utkání mezi Dallasem a Bostonem platila jednoduchá rovnice. Co gól, to bod pro tým. Stars padli 1:2 po prodloužení a že neodjeli s prázdnou, za to vděčí českému útočníkovi.

Faksa ujel ve čtvrté minutě první třetiny během vlastního oslabení do útoku. Možná sám nečekal, jak lehkou práci bude mít. Když ale dojel až ke kruhu pro vhazování a zamířil ke vzdálenější tyči, finský brankář Tuukka Rask jeho střelu překvapivě pustil. Gól se líbil i trenérovi Jimu Montgomerymu, jenž na střídačce na své asistenty pobaveně zvedal obočí.

Martin Frk Jako Ovečkin. Střela i místo

Martin Frk zažívá další období tuhého boje o místo v sestavě Detroit Red Wings. Když se do ní dostane, může počítat s velkou výhodou - účastí na přesilových hrách. Z celkových deseti minut na ledě jich stráví v početní výhodě klidně i přes tři.

Jako pravák minulý týden nasměroval svůj tým k výhře 4:3 nad New Jersey prvním gólem v sezoně. Pálil stejně ostře a ze stejného místa, jako diváci NHL často vídají u Alexandra Ovečkina.

Tomáš Hertl Přesná nahrávka před bránu

Tomáš Hertl o víkendu znovu předvedl, s jakou formou vstoupil do nové sezony NHL. I přes menší zranění, které ho právě limituje, aby nastoupil. „Daří se mi, cítím se výborně a víc si věřím,“ řekl před týdnem v rozhovoru pro iDNES.cz Hertl.

V zápase proti Philadelphii poslal z rohu svému spoluhráči Timu Meierovi takovou nabídku, jakou nemohl odmítnout. Meierovi stačilo jen nastavit čepel a puk zamířil neomylně za záda Calvina Pickarda. Sharks i díky tomu zvítězili 4:3 po prodloužení.

Petr Mrázek Zákrok holí

V neděli za stavu 0:3 pro Arizonu mohl Petr Mrázek v bráně Caroliny děkovat vrchní polovině své hokejky. Když Brad Richardson z pravé strany vypálil, český gólman střelu vytěsnil s velkým štěstím vlastní holí.

Carolina se od druhé třetiny sebrala a stihla utkání vyrovnat. Brala tak alespoň bod za prohru po prodloužení 3:4. Samotný Mrázek čelil dohromady 25 střelám a ze zápasu odcházel s úspěšností 84 procent.

Jan Rutta Naznačení a střela o tyč

Už i obránce Jan Rutta v dresu Chicaga vstřelil první branku sezony. Stalo se tak v zápase proti Calgary necelou půl minutu před koncem první třetiny za stavu 1:1.

A Rutta to udělal šikovně. Nejdříve naznačil střelu, donutil bránícího soupeře pokleknout, udělal dvě tempa směrem ke středu hřiště a v nabytém prostoru vypálil od modré k pravé tyči českého gólmana Davida Ritticha. Na výhru to ovšem nestačilo, Flames utkání ve třetí třetině otočili a nakonec zvítězili 5:3.