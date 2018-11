Česká hitparáda v NHL: jízda Zachy a Chytila dominuje, střílel i Vrána

Redakce iDNES.cz vybrala pět momentů pro pravidelný seriál s anketou, v níž můžete dát svůj hlas té podle vás nejzajímavější.

Anketu z minulého týdne ovládl dominantním způsobem střelec David Pastrňák. Na druhém a třetím místě se umístily akce Jakuba Voráčka.

Na nové akce se můžete podívat níže, jsou seřazeny abecedně podle příjmení.



Filip Chytil (1) Správný výběr místa

Smůla protržena. Prvních sedmnáct zápasů hrál Filip Chytil bez gólu, pak se poprvé trefil proti Vancouveru. A druhý gól přidal vzápětí ve střetnutí s New York Islanders. Právě ten se dostal do ankety o nejlepší akci uplynulých sedmi dní.

K vítězství nepomohl, Islanders si konečný výsledek 7:5 z jejich pohledu pohlídali, nicméně Chytilův gól dvě a půl minuty před koncem na 5:6 dal Rangers alespoň naději na body. 15 minut na ledě vyústilo při hře bez brankáře k tomu, že si Chytil poodjel od brány a vyčkával na odražený puk. Ten přišel, český mladík jej pak neomylně dostal za záda brankáře Thomase Greisse.

Na trefu Filipa Chytila se podívejte zde:

Filip Chytil (2) Vítězný gól

Po Islanders přišel zápas s Floridou, Chytil se opět trefil. Pak zápas s Dallasem a znovu gól. Právě ten se dostal do ankety. Tentokrát už branka českého mladíka pomohla Rangers ke dvěma bodům, byla totiž vítězná. Newyorský tým vyhrál 2:1.

Na ledě strávil Chytil přes 14 minut, zblokoval i dva pokusy soupeře. Jeho moment přišel ve třetí třetině, český útočník sebral puk ve středním pásmu, přejel s ním modrou čáru, na vrcholu kruhu pro vhazování natáhl a vypálil. Puk proletěl nad lapačkou Antona Chudobina.

Na další gól Chytila se podívejte níže:

Jakub Vrána Přijal puk, vyjel a mířil přesně

Šlo o jediný gól, na nějž se Washington Capitals zmohli. Winnipeg Jets odpověděli třikrát, a proto si dva body odvezli oni (Jets vyhráli 3:1). Český štírek Jakub Vrána přijal nahrávku u středového kruhu, projel s pukem kolem protihráče až na pravou stranu útočného pásma a vystřelil přes obránce Joea Morrowa do vzdálenějšího růžku brány.

Vrána na ledě strávil přes 18 minut, rozdal jeden hit a zblokoval jednu střelu. Úspěšně tak bojuje o místo ve druhé lajně.

Na gól Jakuba Vrány se podívejte zde:

Pavel Zacha (1) První gól po návratu z farmy

To už snad ani není možné, hudrovali mnozí. Pavel Zacha ne a ne bodovat. Dvanáct zápasů bez zápisu, přitom čas na ledě měl mnohdy až k 18 minutám. I proto přišla studená sprcha v podobě farmy. Když se z ní Zacha díky zranění Nica Hischiera a Briana Boylea vrátil, začalo to útočníkovi New Jersey Devils jít.

Proti Detroitu se trefil poprvé. I když gól k výhře nepomohl (Red Wings vyhráli 3:2 po prodloužení), radost měl Zacha velikou. Jeho spoluhráč Jesper Bratt zachytil špatnou rozehrávku soupeře, vyjel kolem levého mantinelu a přes obránce vybídl Zachu ke střele z voleje. Český útočník neváhal a propálil Jonathana Berniera.

Na gól Zachy se podívejte níže:

Pavel Zacha (2) Gól bekhendem

Přišel následující zápas a Zacha skóroval podruhé. I když gól k bodům opět nepomohl, protože hokejisté Carolina Hurricanes porazili New Jersey 2:1. Obroda českého útočníka ovšem musí těšit, dlouho byl nucen snášet tlak, než se konečně začal prosazovat.

V utkání proti Carolině běžela první třetina, Zacha, nehlídán soupeřem, dostal nahrávku opět od Jespera Bratta mezi kruhy na forhend. Jenže z něho nevystřelil, raději si puk přendal do bekhendu a umístil ho ke vzdálenější tyči. Oficiální web NHL gól ohodnotil slovem „úžasný“.

Na gól se můžete podívat zde: