MS V HOKEJI

Kouč stojí o Šimka, uzdravuje se Krejčík Kromě hvězdných posil Plekance a Gudase se ve středu k týmu připojili i obránci Šulák a Hronek. Kouč Jandač s nimi počítá mezi sedmičku beků, kteří budou hrát - Hronek bude chodit i na přesilovku. Na šampionát tak ve čtvrtek neodletěl Pláněk, který by marně čekal na šanci. Jandač má teď devět obránců, usiluje však ještě o Radima Šimka. „O Šimka stojíme. Ale v posledním zápase dostal úder na hlavu a neprošel zdravotním testem, tak se uvidí.“ Český zadák Jakub Krejčík posílá k ledu Nikolaje Prochorkina z Ruska. A uzdravuje se Jakub Krejčík, který v letadle do Kodaně nechyběl. "Jsem pozitivní, jinak bych tady nebyl. Uvidíme, jestli budu schopen hrát už v sobotu nebo až po víkendu," podotkl Krejčík, jenž měl problémy s břišními svaly. V útoku má trable Robin Hanzl, který určitě nenastoupí ve víkendových zápasech (v sobotu proti Slovensku a v neděli proti Švédsku). Do Dánska tým odletěl dopoledne a večer už si v Kodani zatrénuje.