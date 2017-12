Kutlákova rána udržela hokejisty Českých Budějovic v čele tabulky

Aktuálně má Kutlák sedm branek. Dělí se o třetí místo s Radomírem Palou z Přerova. Druhý je slávista Jiří Drtina s osmi zásahy a první karlovarský bek Matis Podlipnik ze Slovinska s jedenácti přesnými zásahy.

„Můj gól spíše vyplynul ze situace. Když jsem viděl, že kluci jsou před brankou a brankář se v tu chvíli přesouval na druhou stranu, tak jsem se rozhodl vypálit. Bylo i trochu štěstí, že jsem to trefil,“ popisoval svou sedmou trefu v této sezoně Zdeněk Kutlák.

Tahle rána nakonec znamenala tříbodový zisk za hubenou výhru 1:0. A byla to důležitá výhra. Díky ní dokázali Jihočeši bodovat už v osmi zápasech v řadě. Doma navíc ještě v této sezoně neprohráli a nula s Havířovem byla už čtvrtým čistým kontem budějovických brankářů na domácím ledě. Tři z toho si připsal Petr Kváča. Ten v tomto týdnu chytal v extralize za Spartu, a tak jako jednička proti Havířovu naskočil David Gába. A připsal si první nulu v sezoně.

„Musím pochválit oba dva gólmany. Jsou to kmenoví hráči Budějovic a myslím, že dneska zachytali parádně. Já jsem jenom rád, že ta nula v kolonce obdržených branek zůstala u nás,“ vrátil se ještě Kutlák k zápasu.

On totiž na straně Havířova nastoupil v brance Ondřej Bláha, který je na severu Moravy na hostování. V prvním vzájemném souboji dokázal Motor vychytat. V tom druhém jeden gól přeci jen propustil.

Jihočechy série domácích zápasů bez prohry těší. „Je to paráda a chtěli bychom ji udržet co nejdéle. Koukáme se na to, abychom vyhráli co nejvíce zápasů. To, že je z toho taková série, je jen bonus a určitě je to dobré pro diváky,“ vysvětlil Zdeněk Kutlák.

Motor se stále drží na prvním místě tabulky s dvoubodovým náskokem na Kladno. A chtěl by se na vrcholu udržet i přes reprezentační přestávku, která bude celý příští týden. I proto musí uspět v sobotu v Benátkách nad Jizerou. Při tamní poslední návštěvě Motor prohrál 0:3.