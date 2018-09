Cesta Budějovic do extraligy pošesté. Pomůže faktor Prospal?

Jeho styl je přísný a nesmlouvavý. V přípravě už to hráči Motoru na vlastní kůži pocítili. Trenér Václav Prospal je hlavním trumfem, který vytáhlo vedení prvoligového českobudějovického klubu po uplynulé nepovedené sezoně. Na co kromě faktoru jménem Prospal může v nadcházející sezoně Motor ještě spoléhat?

Václav Prospal jako trenér Českých Budějovic

Rozpočet

V minulé sezoně klubu na provoz A týmu stačilo 48 milionů korun. Nový rozpočet počítá s částkou o sedm milionů vyšší.

„Na A tým máme připravených 55 milionů a na mládežnické celky pak zhruba dvacet milionů. Věřím, že rozpočet během sezony ještě navýšíme, a to s ohledem na partnery domluvené prémiové bonusy za splnění sportovních cílů,“ říká generální manažer Motoru Stanislav Bednařík. Dodává, že v minulé sezoně klub hospodařil se ziskem 3,5 milionu korun. „Možná tuto částku zainvestujeme do bydlení, které se nám pro naše hráče každým rokem hůře shání,“ připojuje manažer.

Vstupenky

S cenami lístků se nehýbalo, i proto se celoroční vstupenky na hokej prodávají více než dobře. „Loni touto dobou jsme vydali celkem 4 150 permanentek a teď je to 4 500 s tím, že stoupají právě počty prodaných kusů běžným fanouškům. Co si budeme povídat, určitě má na to vliv osoba Vaška Prospala, je to pro diváky i partnery klubu velký tahák. Kdyby se fanoušci o nákupu lístku na tuto sezonu rozhodovali jen podle té minulé, tak jsme na zimáku sami,“ míní Bednařík.

Lístek na jednotlivý zápas i nadále stojí od 80 do 140 korun. A za vstupenky na celou sezonu potom diváci zaplatí od 2 100 do 3 600 korun včetně případné baráže.

Ambice

Prvoligový klub, jako je Motor, nemůže mít ani jiné cíle. České Budějovice proto opět hlásí: Chceme do extraligy! „Také chceme hrát agresivní a atraktivní hokej, a to včetně našich mládežnických kategorií. Dále chceme zapojovat naše mladé hráče do dospělého hokeje, což se nám v přípravě dařilo,“ uvádí prezident Motoru Roman Turek. Sezonu s A týmem začnou loňští republikoví mistři staršího dorostu Daniel Svoboda, Martin Beránek, Vojtěch Doktor, Jakub Čížek a Pavel Novák.

Tým

Mladé hráče doplnil ještě talentovaný Milan Dančišin. Jinak se soupiska pro tento prvoligový ročník té předchozí moc nepodobá. Motor přišel o zvučnější hokejová jména.

Tým tak například opustil útočník Václav Nedorost či obránce Roman Vráblík. Oba zamířili do extraligové Plzně. Budějovice tentokrát vsadily na jiné typy hokejistů a například i na zahraniční hráče, teď mají tři. Útočníky Bradleyho, Gilberta a obránce Fillmana. Kapitánem Motoru i nadále zůstává zkušený obránce Zdeněk Kutlák.

Budějovický kapitán Zdeněk Kutlák u puku v utkání proti Přerovu.

„Zásadní změnou je pro nás změna realizačního týmu. Hlavním trenérem bude Václav Prospal, jeho asistent pak Aleš Totter a kondičním trenérem Tomáš Cibulka,“ vyjmenovává Bednařík.

Soupeři

První liga se rok od roku zlepšuje. Už to zdaleka není jen o dvou, třech silných týmech a zbytku. Budějovice čeká hned na úvod soutěže silný los a budou si muset dávat pozor na řadu soupeřů.

Zaprvé je třeba hodit za hlavu osm porážek od Jihlavy z předminulé sezony. Tým z Vysočiny bude ale určitě patřit k největším aspirantům na baráž o extraligu. Před samotným začátkem sezony mohutně posiluje Kladno, které se také netají postupovými cíli. Středočeský celek bude nepochybně hodně atraktivní pro diváky a bude vyprodávat stadiony. Kladnu chce do extraligy pomoci jeho majitel, jeden z nejlepších českých hráčů historie a veterán Jaromír Jágr.

Ve výčtu by neměl chybět ani Vsetín. Ten před sezonou posílil i díky zahraničním hokejistům. Legendární klub se také opírá o obrovskou fanouškovskou základnu a bude patřit k černým koňům této sezony.