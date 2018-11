Kontumace a ztráta bodů? Beru to na sebe, řekl budějovický kouč Prospal

Příznivci prvoligového Motoru jsou hodně naštvaní. A mají pádný důvod. Ve dvou utkáních po sobě nastoupil do zápasu jeden starší hráč nad povolený limit. Jenže v první lize smí hrát 19 hráčů v poli, z nichž však může být maximálně 17 ve věku 20 let a starších (ročník 1998). V Kladně a v Ústí však nastoupilo za Motor 18 starších hráčů. Z mladších hokejistů hrál pouze Martin Beránek. Proto musel hokejový svaz sáhnout ke kontumaci.

I když Jihočeši v Kladně minulou středu vyhráli 3:2 a teď v pondělí v Ústí nad Labem 4:0, tak nakonec o šest bodů přišli. A v tabulce do té doby vedoucí Budějovice vzápětí o pět bodů přeskočila Jihlava. Ta má však o zápas víc.

„Beru to na sebe, já jsem tady hlavní trenér a určuju sestavu, měl jsem si to pohlídat. Snažíme se vždycky postavit ten nejlepší možný tým. To, že přišla takováhle situace, mě mrzí, je to holt všemi těmi pravidly, které tady máme. Dáváme mládí zelenou, musí hrát a tím, že jsem tam zařadil jen jednoho, padá ta chyba na mou hlavu,“ řekl hlavní trenér Motoru Václav Prospal.

Hlídat správnost soupisek na utkání je ale také práce vedoucího mužstva. Tím je u Motoru Ladislav Gula. „V první řadě toto pochybení jde opravdu za trenéry, kteří za to zodpovídají, stejně jako za celý sportovní úsek. Jak si to však Venca Prospal nakonec s kolegy nastavil, nevím. Ale je také pravda, že to mohl Láďa Gula zkontrolovat, ta chyba prošla přes dva stupně,“ uvedl generální manažer klubu Stanislav Bednařík. „Hrozně nás to štve, ale myslím si, že teď by nějaké pokuty nikomu nepomohly,“ odmítl Bednařík to, že by za špatnou soupisku někomu v klubu hrozil nějaký postih.

Byť šéf Motoru moc dobře ví, že za kontumace dvou zápasů si může klub sám, přesto ho napadá otázka. „Moc nerozumím tomu, že vás svaz neupozorní ihned po prvním utkání. Soupisky zpětně kontrolují i rozhodčí, nechápu, že se počet hráčů neodhalí dřív a včas se chyba neopraví. Zápasy se mají rozhodovat na ledě, ne pak u stolu. Nerozumím tomu, že tohle svaz dopustí,“ zmínil Bednařík.

Přitom pro České Budějovice je to už druhý podobný případ za poslední tři roky. V roce 2015 ztratili Jihočeši také šest bodů za dvě utkání, ve kterých nastoupil útočník Martin Semrád. Jenže klub mu tehdy řádně nezaregistroval smlouvu na svazu.

A stejně jako letos, Motor také tehdy přišel o první místo v tabulce. „Sice šlo o jiný případ, ale dopad to mělo stejný. Před třemi lety ta chyba dokonce přešla přes tři stupně, protože jsme ještě měli sportovní úsek. Musíme se teď spíš všichni společně zamyslet, jestli systém kontrolování u těchto věcí nepřehodnotíme, aby se to neopakovalo,“ upozornil Bednařík.

Prospal s asistentem Alešem Totterem mají šanci omyl odčinit už ve středu a namotivovat hráče na další utkání tak, aby na smazané dvě výhry nemysleli a snažili se ztrátu dohnat co nejdříve. „Je to šest bodů, o které jsme přišli, a máme teď dvě možnosti. Buď se k tomu postavíme tak, že se budeme litovat, a nebo to použijeme jako motivaci, abychom se na první místo vrátili,“ dodal Prospal.

Ve středu se v Budvar aréně od 17.30 hodin představí Třebíč. V sobotu pak Motor zamíří do Litoměřic a hned v pondělí Budějovice na domácím ledě vyzvou Frýdek-Místek.