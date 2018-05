Budějovičtí budou ladit detaily a čekat na dalšího soupeře

Mají za sebou první zatěžkávací zkoušku, možná spíš jen těžší přípravu. Teprve teď přijde daleko náročnější test, který ukáže, na co Motor má, nebo naopak nemá. Havířov hokejisty Motoru v play off ještě neprověřil na úplné maximum.

„I tak nás potrápil a podle mého to byla vyrovnaná a těžká série. První zápas nám vyšel výborně, v tom druhém se už na naši hru připravili jinak,“ hodnotil uplynulé první kolo play off kapitán Motoru, obránce Zdeněk Kutlák.

„Také jsme dobře odmakali první zápas v Havířově, ale v tom druhém jsme, bohužel, neproměňovali šance a domácí nám dali góly po našich chybách,“ dodal Kutlák.

Musí zlepšit přesilovky

Za necelý týden začne prvoligové hokejové semifinále a České Budějovice se v něm utkají s Kladnem, nebo se Slavií. Vítěz série po čtyřech vyhraných utkáních už rovnou postoupí do baráže o hokejovou extraligu.

S oběma týmy mají Jihočeši po základní části naprosto vyrovnanou bilanci. Nad Kladnem i nad Slavií vyhráli dvakrát a také dvakrát s nimi prohráli. Bude Motoru svým stylem sedět víc Slavia, nebo Kladno?

„Na tuto otázku odpovídám vždycky stejně. Je to úplně jedno, kdo proti nám bude stát. Možná se někomu hraje líp proti Kladnu, jinému proti Slavii, ale já to tak nevnímám,“ zdůraznil Kutlák.

Po úterním duelu dostali hráči volno, pak už přijdou na řadu další tréninky a probírání taktiky na daný tým. „Budeme ladit detaily a spíš systémové věci, v play off už toho moc navíc nenatrénujete,“ přidal budějovický kapitán.

Na čem hlavně by měli Jihočeši během následujících dní zapracovat, jsou přesilové hry. V pěti zápasech měl Motor početní výhodu ve 23 případech a dal jen tři góly, což ho řadí s 13procentní úspěšností až na čtvrté místo z osmi týmů čtvrtfinále.

„Musíme se podívat na videa, jak naše přesilovky vypadaly. V prvním zápase s Havířovem nám vyšly, protože se k nám třeba dobře odrážely nastřelované puky. V posledním utkání jsem osobně vystřelil na bránu asi třikrát, a kdybych měl víc štěstí, tak něco z toho skončilo v bráně. Tím nechci říkat, že jsme měli zvláště kouzelné přesilovky, to ne. Přesto se na nich ještě bude pracovat,“ zmínil kapitán, který doufá, že se hra jeho celku bude s kvalitnějším soupeřem ještě zlepšovat.

„Sílu tento tým má určitě velikou. Ale neřeknu přesně kde největší, protože pak si to přečte soupeř a já bych mu to odhalil,“ smál se obránce s číslem 80 na dresu.

Opřít se může o obranu

O co by se mohly České Budějovice v další sérii vyřazovací části naopak opřít, jsou výborně sehraná oslabení i celkově obranná hra. Ta funguje spolehlivě. Trenéři jako jedničku v bráně pro play off určili Petra Kváču, který proti Havířovu podával spolehlivé výkony. Ve dvou utkáních nepustil ani gól.

„Teď nechci nic hodnotit, až po sezoně. Zatím jsme vyhráli jen pár zápasů,“ odmítl Kváča větší analýzu. „Poslední krok byl asi opravdu ten nejtěžší. Člověk, byť třeba ani nechce, ale má v hlavě, že když vyhraje, tak je konec. Pořád ale musíte potvrdit čtvrtý zápas,“ připomněl gólman Motoru.

„Havířov hrál hodně fyzický hokej, kterému jsme se my museli přizpůsobit a pak je i přebruslit. Trošku jsem se v bráně o kluky i bál, bylo to fakt tvrdé. Máme ale dobře natrénováno, takže se nám to povedlo,“ zmínil s tím, že stejně jako Kutlákovi je úplně jedno, s kým se Motor potká v semifinále.

Budějovičtí trenéři v něm už nemohou počítat s jedním útočníkem, který pravidelně hrál v prvních dvou formacích.

„Co se týká marodky, tak Pajič čeká na operaci a sezona pro něj skončila. Roman Vráblík jde v pátek na vyšetření a uvidíme, jestli dostane na sobotu zelenou, Bárta už začal trénovat a Nejezchleb s Kučným mají být ještě dva dny doma v klidu,“ popisuje hlavní kouč Marian Jelínek stav svého mužstva.

Ani on nemá vyloženě přání, kterého soupeře by chtěl do další série play off dostat. „Jen potřebuji vědět, kdo to bude, co nejrychleji, abychom se na něj mohli dobře připravit,“ zdůraznil.