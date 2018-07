Hoši, co to je? Prospal vyčinil opozdilcům, pak je tlačil do ofenzivy

Poprvé po dovolené na ledě a hned pozdě. Prvoligoví hokejisté českobudějovického Motoru nestihli nastoupit včas na led a trenér Václav Prospal musel už na začátku vysvětlovat, že si na disciplíně potrpí.

Stalo se vám někdy, že jste ve škole přišli do vyučování pozdě o pár minut? A pak vám kantor před celou třídou vynadal a vy byste se v tu chvíli nejraději neviděli?



Tak podobně se v pondělí odpoledne mohlo cítit několik hokejistů Motoru, když vjeli na led. Také pozdě. A hned bylo zle.

„Hoši, co to je tohle? Je tam ještě někdo?“ ptal se s překvapeným až naštvaným výrazem hlavní budějovický trenér Václav Prospal útočníka Jakuba Babky, který vcházel právě na led. Po Babkovi přišlo ještě pár opozdilců.

„Měli jste na přesun z tělocvičny 23 minut. Příště dostanete patnáct. Takhle se to dělat nebude,“ zdůraznil Prospal svým svěřencům. „Bílá sem a modrá na druhou stranu, honem,“ křikl trenér Motoru vzápětí na hráče rozdělené do dvou skupin podle barev tréninkových dresů.

Úvodní trénink další části letní přípravy ale rozhodně nebyl o lehkém vybruslování. Po hodině v tělocvičně hráče na ledě duo trenérů Václav Prospal s Alešem Totterem nijak nešetřilo. Hned úvodní cvičení mělo solidní tempo. Ještě před střídáním stran Prospal fouknul do píšťalky a cvičení zastavil.



„Víte, odkud v dnešním hokeji padá nejvíc gólů? Z prostoru před bránou. Tak proč tam nejsme? Budete víc chodit do brány, jasný? Tak jedem,“ zakřičel bývalý útočník s více než tisíci starty v NHL. A celý modro-bílý kolotoč se roztočil znovu.

Nový kouč Motoru pak téměř celý trénink sledoval hráče spíš zpovzdálí v rozích kluziště. Občas někomu něco vytkl nebo poradil.

S českobudějovickým týmem vyjel včera na led i útočník a odchovanec zdejšího hokeje Lukáš Sedlák, který nyní hraje za Columbus Blue Jackets. V bílém dresu se také zapojil do závěrečného tréninkového zápasu. Modří proti bílým. Prvním, kdo dal vlastně premiérový gól Motoru v této sezoně, byl útočník modrých Martin Heřman.

Na druhé straně byl hodně vidět nový člen týmu, forvard Lukáš Endál, který do Motoru přišel z Havlíčkova Brodu. V jedné situaci si šikovně obešel protihráče a mířil k bráně, v níž stál Jan Strmeň. Gól mu sice nedal, ale i tak si vysloužil pochvalu od kouče. „Je hodně hokejovej, to je vidět,“ otočil se Prospal na Tottera, když Endál mířil na střídačku.

Pak přišel na řadu jakýsi „poločas“. Prospal si vzal tužku a začal odpočívajícím hokejistům vysvětlovat taktiku. „I při takový šudlařině tady pořád jen couváme. Přeci chceme hrát ofenzivní hokej. Tak nemůžeme couvat. I když je to dneska první trénink, tak na to kluci myslete, že chceme hrát dopředu a být aktivní. Žádný couvačky. Výměna stran a jedeme znovu,“ vrátil Prospal hokejisty do hry. Pak už jen tiše sledoval zápas z lavičky.

Modrý tým si koučoval obránce Zdeněk Kutlák, radil mladším spoluhráčům, gestikuloval a povzbuzoval svůj mančaft. A vyplatilo se mu to, modří porazili bílé 5:3.



„Byl to dneska první trénink a bylo to dobrý. Díky vám a zítra se sejdeme v jedenáct. Jo a bílí prohráli, ne? Tak sesbírejte puky,“ rozloučil se s úsměvem Václav Prospal s hráči.

První přípravný duel sehrají Jihočeši na ledě extraligové Plzně, a to ve čtvrtek 2. srpna. Odveta se Západočechy se bude hrát v úterý 7. srpna v Budvar aréně.