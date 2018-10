Premiéra se Slavií, lepší zápas přijít nemohl, cení si šestnáctiletý Novák

Novák pevně doufá, že brzy začne potvrzovat roli obávaného střelce a v dresu Motoru přidá několik gólových tref. Ve čtvrtek navíc klub oznámil, že s Novákem podepsal dvouletou smlouvu s opcí.

Jaký je to pocit hrát v šestnácti letech druhou nejvyšší soutěž v Česku?

Je to jeden ze splněných snů. Přiznám se, že jsem měl cíl, abych nastupoval za A-tým. Přál jsem si, abych se v týmu udržel co nejdéle a postupně se dostával i do zápasů. Zatím se mi to poměrně daří. Z toho mám obrovskou radost. Splnilo se mi, že jsem nastoupil před zaplněnou Budvar arénou, o čemž jsem už dříve snil.

Kdy jste začal věřit tomu, že se v týmu udržíte na celou sezonu?

Dá se říct, že když jsem ustál i poslední čistku před začátkem sezony, věřil jsem tomu, že už bych mohl dostat šanci i v ligových zápasech. Postupem času mi začalo docházet, že je to velmi blízko. Když přišlo první utkání, ve kterém jsem nastoupil, tak jsem si toho nesmírně vážil. Snažil jsem se to odmakat, abych dostal šanci i v dalších zápasech.

Pomohlo vám, že jste si v přípravných duelech stihl osahat úroveň dospělého hokeje?

Jakmile jsem se vrátil z Hlinka Gretzky Cupu, tak jsem se zapojil do přátelských duelů. Odehrál jsem jich pět, dal jsem i svou premiérovou branku. Pomalu jsem si na to začal zvykat a vstup do nového ligového ročníku tím pro mne byl snazší. Něco málo už jsem měl odehráno, což bylo rozhodně lepší, než kdybych do toho skočil z juniorky.

Mladíci v sestavě Motoru Milan Dančišin

útočník, 4. 5. 1998

První gól za A-tým dal v sedmém kole v Kadani. Martin Beránek

útočník, 14. 4. 2001

Poprvé se mezi muži trefil v zápase s Kladnem. Jakub Doktor

útočník, 18. 6. 1997

Za A-tým má odehraných osm utkání se dvěma vstřelenými góly. Jakub Čížek

útočník, 11. 8. 2001

V přípravě odehrál pět zápasů, do ligy zatím nenaskočil. Pavel Novák

útočník, 16. 4. 2002

Z pěti odehraných utkání má bod za asistenci. Vojtěch Doktor

obránce, 28. 3. 2000

V první lize nedostal příležitost, odehrál jen dva přípravné duely.

Na kontě zatím máte pět odehraných duelů. Co vám zatím nejvíce utkvělo v paměti?

Zřejmě to bude premiéra se Slavií, na kterou přišla téměř zaplněná Budvar aréna. Lepší zápas jako první přijít nemohl. Chtěl jsem začínat před domácím publikem, což se mi poštěstilo.

Pokud nemáte takové zápasové vytížení v lize, nastupujete i v juniorské soutěži. Jak to berete?

Jako šanci se dobře připravit na dospělé. Dokážu hrát více s kotoučem na holi, mám na to o něco více času. Pomáhá mi to. Daří se mi i bodově. Je pro mne jedině dobře, že mám zápasovou praxi a mohu hrát i za juniorku.

Říká se o vás, že jste střelec, ale na první branku v první lize čekáte. Nevyvádí vás to z míry?

Už mě to trochu štve, že mi to tam stále nepadá, ale snažím se na to nemyslet a v tréninku to všechno proměňovat, abych měl co přenášet do zápasů. Časem to snad přijde. Naposledy jsem měl v Kadani tři tutovky, proti Ústí jsem se mohl trefit taky. Doufám, že postupem času to přijde a nějakou branku bych mohl dát.

Vidíte výhodu v tom, že splňujete roli povinného mladíka?

Žádná výhoda to není. Pan Prospal nemá problém stáhnout sestavu na tři lajny, když se mu nebude líbit, jak hrajeme, tak bez problémů nedá do sestavy žádného mladíka.

Ve středu při domácí výhře 4:2 nad Ústím jste podal velice sympatický výkon a zdálo se, že si začínáte čím dál více věřit.

Je pravda, že s Ústím se mi dařilo. Odehrál jsem i zatím nejvíce času na ledě, měl jsem hodně střel. Cítím se každým zápasem mnohem lépe, více si věřím. Snažím se více tlačit do střelby a pomalu nabírám z ligy zkušenosti.

Pavel Novák (vpravo) z Českých Budějovic v duelu s Ústím

Co říkají rodiče na to, že v tak mladém věku hrajete profesionální soutěž?

Jsou rádi, že mám možnost hrát v první lize. Táta je takový, že když se mi nepovede nějaké utkání, tak mi to na rovinu řekne. Snaží se mě udržet, abych nelétal nikde v oblacích a choval se normálně.

Sezonu jste zahájil v reprezentačním dresu, když jste s o rok starší kategorií absolvoval Hlinka Gretzky Cup. Sedmnáctku, do které věkově spadáte, a v uplynulé sezoně jste v ní plnil roli kapitána, čeká nyní prestižní World Hockey Challenge. Věříte, že se na turnaj podíváte?

Je to skvělá akce, velmi prestižní a sledovaná, na zápasech je plno skautů. Budu věřit tomu, že svými výkony trenéra Berana oslovím a na turnaj se podívám. Byl bych rád, kdybych se do Kanady mohl vypravit.