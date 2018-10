Sváteční utkání hokejisté Českých Budějovic zvládli a přetlačili Přerov

Motor otevřel skóre utkání v početní výhodě pěti proti třem. V ní to má budějovický tým jako na houpačce. Naposledy ji na Slavii nevyužil, naopak ve Vsetíně tím rozhodl celé utkání. „Měli jsme v zápase ještě jednu dvojnásobnou přesilovku, kterou jsme mohli využít, ale nesehráli jsme ji moc dobře. Celkově nás přesilovky trápí, musíme na nich pořád pracovat. Produktivita pět na tři se musí zlepšit,“ komentoval útočník první lajny Martin Novák.

Přerovu se podařilo srovnat ve druhé třetině, a rozuzlení tak přinesla až poslední dvacetiminutovka. Nakonec rozhodl Miloslav Čermák, když tečoval pokus Jakuba Babky. Čtyřicet šest vteřin před koncem pak trefil prázdnou branku Martin Heřman. „Těší mě, že jsme dokázali najít cestu k vítězství. Byla to ubojovaná výhra, Přerov je velice dobrý tým,“ uznal trenér Motoru Václav Prospal.

Zubři sice nezískali v téměř zaplněné Budvar aréně ani bod, ovšem ze zápasu odcházeli se vztyčenými hlavami a pochvalou od trenéra. „Z mého pohledu jsme odehráli slušné utkání. Dojeli jsme na špatnou koncovku, vrchol byl, když jsme si při power play nedokázali poradit a z protiútoku inkasovali. Jsem ale spokojen s výkonem i předvedenou hrou,“ říkal na tiskové konferenci trenér Přerova Kamil Přecechtěl.

V klíčových momentech zápasu Motor ukázal větší vůli a hlad po bodech. Důkazem toho byla třetí třetina, kdy tým šel výhře naproti. „Myslím si, že jsme měli větší vůli a v závěru jsme měli velké štěstí. Soupeři se odrazil kotouč od mantinelu, mohl zakončovat do prázdné branky, ale nedokázal si přesně přihrát. Všichni jsme si zhluboka oddechli,“ poznamenal Martin Novák.

Elitní formace Jihočechů znovu dělala soupeři problémy. Všichni tři její členové – Lukáš Endál, David Gilbert a Martin Novák – jsou navíc nejlépe bodujícími hráči svého týmu a zatím se projevují jako správní lídři. „Hrajeme spolu pravidelně, to je velké plus. Trenér nás rozhodí pouze tehdy, když tomu chce dát nějaký impuls. Už víme, co od sebe čekat, a je to dobré,“ pochvaloval si Novák.

Speciální utkání odehrál přerovský zadák Zdeněk Čáp. Na Moravě hostuje právě z Motoru, a zápas tak měl pro něho zajímavý náboj. „Je znát, že Budějovičtí mají hodně nabrusleno. Myslím si, že jsme mohli bod uhrát. Mohli jsme vést, poté i srovnat. Lidem se utkání muselo líbit, škoda, že jsme prohráli,“ hodnotil šestadvacetiletý bek.

S měsíčním angažmá v celku Zubrů je zatím Čáp spokojen. Dostává spoustu prostoru, za utkání pravidelně stráví na ledě více než dvacet minut. „Jsem moc rád za důvěru, kterou dostávám od trenérů. Zároveň chci poděkovat budějovickému vedení, že mi dalo šanci hrát jinde. Je to pro mě důležité. Plní to účel toho, abych hrál. Snažím se týmu pomoci,“ dodal.

Zpět na jih Čech se Čáp bude vracet v průběhu reprezentační přestávky. „Měl bych se vrátit. Občas si napíšeme s asistentem trenéra Alešem Totterem, sdělíme si, jak se dařilo. Uvidíme, jak to bude dál.“

V týdnu Motor čekají dva venkovní duely. Nejprve bude v pondělí dohrávat šestnácté kolo na ledě Benátek, následně bude hrát kvůli lichému počtu účastníků až v sobotu v Prostějově. Poté je na programu Chance ligy první reprezentační přestávka.

Těší mě, že jsme dokázali najít cestu k vítězství. Přerov je velice dobrý tým.