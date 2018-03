Nedorost, Vampola, Květoň. Budějovičtí mazáci se v play off rozjeli

Jenže pak přišlo play off. A všechno je jinak. Jihočeši se hned v úvodním utkání vyřazovací části dokázali zvednout. A hlavní podíl na tom má útok zkušených hokejistů, ve kterém byl nejvíce vidět Václav Nedorost. Společně se svými dvěma parťáky rozebrali Havířov a zařídili v úterý vítězství 5:0. Dva z pěti gólů dali v přesilovkách, dva přidali při plném počtu hráčů.

„Závěr základní části se nám nepovedl. Nešlo nám to, bylo to celkově divné,“ uznal Nedorost, hokejista se zkušenostmi z NHL i KHL. Play off začal čtyřmi body za dva góly i dvě asistence.

Nejen on, ale i mnozí další hráči Motoru přepnuli na vyšší rychlostní stupeň. V prvním utkání čtvrtfinálové série byli všude o krok dříve než soupeř, dařilo se jim dávat hezké góly, a maximálně tak odčinili poslední nepovedené zápasy. „Dařilo se nám kombinovat, dali jsme branky po hezkých akcích. Jednou mě krásně našel Petr Vampola, prokázal, že má opravdu šikovné ruce,“ chválil si Nedorost.

Spolu s Nedorostem ožili i jeho spoluhráči ze staronově sestavené první lajny. Vampola začal třemi body, trefil se i další zkušený forvard Lukáš Květoň.

Trenér Marian Jelínek ukázal, že elitní formaci vybral dobře a zkušení borci si k sobě sedli.

„Konec základní části byl zvláštní. Hráli jsme každý v jiné lajně a nedařilo se nikomu. Trenér nás dal k sobě, abychom si to vyříkali. Máme ze své pozice tým tlačit k výsledkům. To se v prvním zápase podařilo. Snad se to bude dařit i dál,“ uvedl Nedorost.

Lídři českobudějovických hokejistů se opravdu probudili v pravou chvíli a dali najevo, že celý tým dokážou strhnout ke kvalitnímu výkonu. „Utkání jsme začali nervózně, ale dokázali jsme to ze sebe setřást,“ zadoufal hokejista s číslem třináct na zádech po prvním zápase. „Je to play-off a byli jsme více nabuzeni. Střídačka žila a povzbuzovali jsme se. Když budu mluvit za naši lajnu, tak tam byly pěkné akce,“ pochvaloval si Nedorost.

Ve druhém zápase proti Havířovu už první českobudějovický útok tak dominantní roli nehrál. Naštěstí za něj zaskočili spoluhráči.

Havířov se sice dostal ve druhé minutě do nečekaného vedení, ale Motor díky Čermákovi a Novákovi otočil, a když srovnal Havířov na 2:2, tak dal třetí gól Jonák. Včera to byl pro favorizované Jihočechy nepoměrně těžší duel než ten první. Havířov kladl mnohem větší odpor, a když v závěrečné třetině hrál dvakrát za sebou přesilovou hru, nebyl daleko od vyrovnání.

Motor však bojoval, vydřel těsné vítězství a ve čtvrtfinále vede 2:0 na zápasy. Také ukázal, že vyrovnanost kádru bude důležitá.