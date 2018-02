Budějovický útočník Dostálek: O první místo se ještě porveme

Co ukázal zápas v Karlových Varech?

Slabiny, na kterých musíme stále pracovat. Ale i dobré stránky, že můžeme hrát na ledě Karlových Varů vyrovnané utkání. Byly tam věci, na které se ještě musíme zaměřit a v posledních dvou zápasech základní části vypilovat.

Odehráli jste pasáže, na kterých by se dalo stavět?

Rozhodně. První třetinu jsme až do inkasovaných branek odehráli dobře, soupeře jsme přehrávali a byla škoda, že z několika dobrých střeleckých pokusů jsme nevytěžili více branek. Dobré pasáže jsme měli ve druhé i třetí třetině, ovšem bez gólového ohodnocení.

Počítáte, koho byste mohli vyfasovat do čtvrtfinále?

Samozřejmě se díváme, jak hráči, tak trenéři, abychom věděli, kdo nás bude v první sérii play-off čekat.

Bylo by dobré uhrát první místo i vzhledem k tomu, že ke třetímu místu má nejblíže nepříjemné Kladno?

Bohužel jsme o první místo ve Varech přišli a navíc nás čekají dva mimořádně náročné zápasy. Jestli chceme uhrát první místo, tak už nesmíme ztratit skoro nic. Rozhodně nevzdáme boj o první místo a budeme doufat, že Vary zaváhají.

V dalším kole přijede do Budvar arény Kladno, kam se z NHL vrátil Jaromír Jágr. Vnímáte vzniklý poprask kolem legendy s číslem 68?

Beru to tak, že se do naší soutěže vrátil jeden z nejlepších hokejistů české historie. Je to pro nás všechny velká pocta, že si proti němu můžeme zahrát. Na ledě je to však zcela normální hráč.

Co jste říkal na tvrdý hit od havířovského Marka Sikory?

Nemyslím si, že to byl faul. Jágr dělal obrat s pukem a Marek ho zrovna v tu chvíli trefil. Dal mu hit do ramene, ovšem v tu chvíli si dal Jágr po ataku hlavou do plexiskla, po ráně mu zůstal šrám na obličeji. Posoudil bych to jako čistý zákrok, takových je tam víc. S Markem se znám, hráli jsme spolu v Přerově a je to skvělý kluk. Je s ním zábava, ale na ledě má svůj styl hry, často dohrává souboje a nemá respekt před nikým.

Máte na Jágra nějaké vzpomínky z mládí? Sledoval jste ho v reprezentačním dresu a v NHL?

Zřejmě největší vzpomínku mám na Nagano, na které jsem vstával. Sledoval to celý národ, bylo to úžasné. Na Jardu jsem koukal často i v NHL, nejvíce si ho pamatuji z dob, kdy nastupoval za Rangers. I v jeho posledních štacích v zámořské soutěži jsem ho sledoval.