Budějovický asistent Kotalík: Série s Kladnem bude vyrovnaná

Po pondělním tréninku odešel z ledu jako poslední. Ještě s jedním z obránců piloval mimo jiné přesilovkovou střelbu. Bývalý útočník s dělovou ránou a současný 39letý asistent trenéra Motoru Mariana Jelínka Aleš Kotalík tak pečlivě připravoval českobudějovický celek na prvoligové semifinále vyřazovací části sezony.

Kolik utkání Kladna během přípravy jste viděli na videu?

Když jsme věděli, že budeme hrát proti nim, tak jsme se dívali na jejich zápasy s Prostějovem. I hráči mají veškeré informace o hře, hráčích samotných nebo systému Kladna. My to samozřejmě známe z dřívějška, nic moc se u nich nemění. I tak jsme se tomu ale věnovali dost podrobně.

Kde bude Kladno nejsilnější?

Mají tam oproti Havířovu subtilnější hráče s menším vzrůstem, ale zase mají lepší pohyb. Přitom jsou ještě hodně šikovní a v sestavě mají typologicky podobné kluky. Semifinále bude hodně o pohybu. Kladno má dobře zvládnutý systém přechodu do protiútoku, rychle otáčí hru z obrany dopředu, jejich hráči ve všech zónách neustále přečíslují soupeře a ti bez puku vytváří dobré přežitosti pro hráče s pukem. O všem víme a připravujeme se na to.

Motoru by to ale mohlo vyhovovat. Hra Kladna, Karlových Varů nebo Slavie vám v základní části seděla.

Máme tým postavený z celkem velkého množství třicátníků, kterým samozřejmě styl vyjmenovaných týmů vyhovuje víc než ten, který produkuje zbytek soutěže. Zkušení kluci jsou více na puku, zápasy jsou celkově hokejovější. Není to úplně o jednoduché hře a fyzických střetech. Proto zápasy, až na pár výjimek, s Karlovými Vary a Kladnem byly naše nejlepší v sezoně. I proto víme, co na ně fungovalo, i když je jasné, že play off je nevyzpytatelné a rozhodují v něm maličkosti.

Kladnu, ale i Budějovicím příliš nesedí hra v přesilovkách.

Přesilovkové týmy jsou v play off klíčové. Od Vánoc jsme se paradoxně vyšvihli až do první čtyřky ligy, co se týká procentuálního využití přesilových her. Až do posledního zápasu s Havířovem jsme přesilovky neměli špatné. Jenže právě v tom posledním utkání nám procenta spadla za nevyužité čtyřiminutové či dvojnásobné početní výhody.

Jak to tedy vylepšit?

Nedělal bych z toho vědu. Kluci jsou velice zkušení, mají i volnost v kreativitě a vědí, jak přesilovky hrát. Všude, kde jsem působil, to tak vždycky fungovalo. Nechceme nějak panikařit z posledního zápasu ve čtvrtfinále, kde se trochu vytratila z přesilovek jednoduchost. Samozřejmě, že je ladíme podle toho, jak Kladno přesilovky brání.

Naopak oslabení máte nejlepší ze všech. Na tom se dá stavět.

To je ono, každý hned kouká na přesilovky, ale oslabení jsou stejně důležitá jako ty početní výhody. S Havířovem jsme nedostali ani gól, byť Havířov v základní části byl ve využívání přesilovek na druhém místě. Kluci, co chodí na oslabení, plní svoje role hodně dobře. Určitě si zaslouží, aby se o tom mluvilo více. Věřím, že nám to vydrží a že oslabení budou spolu s přesilovkami hrát klíčovou roli v sérii s Kladnem.

Dopředu se zatím neví, jestli za Kladno už bude více hrát i Jaromír Jágr. Jaký má podle vás na hru Kladna vliv?

Těžko říci. Když bude Jarda hrát, tak pro Kladno je to přínos jednak v tom, jak působí na ledě, tak i v tom, jaká je to osobnost, a hráči soupeře ho mohou vnímat trochu jinak než ostatní. Zase na druhou stranu se Kladnu paradoxně daří lépe bez něj. Pro fungující tým také není jednoduché, když do něj přijde taková individualita, která jim to může nabourat.

Připravovali jste se speciálně na hru Kladna s Jágrem a na hru bez něj?

To ne, neřešíme, jestli bude Jágr hrát, nebo ne. Sice jsme viděli i pár zápasů, ve kterých hrál, ale z toho se podle mého názoru nedá moc čerpat.

Na střídačce stojíte necelou sezonu. Máte ještě pocit, že byste shodil sako, nazul brusle a šel na led raději sám?

To ani ne. Nesnažím se být směrem k hráčům ani hodně chytrý. Snažím se spíš pomáhat, spoustu momentů jsem ještě nedávno zažíval sám, vidím to tedy jako oni a často jim i rozumím. Na lavičce se snažím do hry přenést ty věci, o kterých vím, že fungovaly u mých zápasů, proto tu také jsem. Myslím si, že to šlape docela dobře, i když se já osobně za trenéra nepovažuju a trenérskou kariéru do budoucna neplánuju. Zatím je to provizorní řešení.

Tipnete si, jak bude série s Kladnem vypadat?

Tipovat nebudu, protože vím, jak jsou zápasy těžké. Série bude vyrovnaná, šance vidím padesát na padesát. Já čekám, že to bude dobrý a kvalitní hokej a budou rozhodovat maličkosti, které lidi z tribun moc nevnímají. Když právě tyto detaily zvládneme uhrávat, tak věřím, že tento tým má na to, jít dál.