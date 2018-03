Zatím bych to neviděl tak černě, říká budějovický kapitán Kutlák

Pro ambice Jihočechů, kteří se netají dlouhodobými snahami postoupit do extraligy, se jedná o vážné komplikace v cestě za postupem. „Zatím bych to neviděl tak černě. Už jsem osobně zažil série, kdy jsme prohrávali nula tři na zápasy a stejně jsme dokázali zvítězit. Takže o nalomené psychice bych rozhodně nemluvil,“ říkal po druhém duelu série kapitán Motoru Zdeněk Kutlák.

Podle jeho názoru výsledek zápasu ovlivnila řada vyloučení. Hlavně v závěru utkání. „Ale nebudu to všechno házet jen na rozhodčího. To poslední vyloučení byla naše obrovská chyba,“ komentoval.

Jihočeši se oproti prvnímu zápasu před vyprodanou halou dokázali zlepšit. Na kladenskou obranu nalezli recept, ale žehrali na špatnou koncovku. Rychle se dostali do vedení. Když soupeř srovnal, dokázali se dostat do vedení i podruhé v zápase. Ale ani to neudrželi. Gól dostali minutu a půl před koncem povedenou střelou hostujícího hráče z dálky.

V prodloužení pak špatně střídali a kladenský soupeř nabídnutou přesilovou hru dokázal využít.

„Zápas byl z naší strany úplně jiný než ten první. Kladno jsme přitlačili, ale z tlaku skórovali jenom jednou a nabídnuté přesilovky se nám bohužel proměnit nepovedlo. Výkon mužstva hodnotím jako velice dobrý, bohužel se špatným koncem. Klukům nemám co vytknout. Pokračujeme dál,“ zhodnotil duel i asistent trenéra Luboš Rob.

S ním v podstatě souhlasil i Zdeněk Kutlák, který viděl zlepšení ve výkonu svého týmu. „Po prvním zápase jsme si povídali o tom, co máme zlepšit. A myslím si, že se to povedlo. Pro další zápasy na Kladně bych toho už moc neměnil. Když budeme hrát stejně jako v posledním zápase, tak se to klidně může otočit v náš prospěch. Můžeme uspět na Kladně stejně, jako oni uspěli na našem ledě,“ dodal s optimismem kapitán Zdeněk Kutlák.

Optimisticky se na vývoj série dívají i Kladenští. „Za stavu 2:1 se projevil týmový duch a kluci šli za dalším vítězstvím. Při vyrovnávacím gólu jsme samozřejmě měli trochu štěstí a přesilovku čtyři na tři v prodloužení kluci sehráli výborně. Je to pro nás velké vítězství,“ uznal kladenský asistent Pavel Patera.

Motor v letošní sezoně nepatří k suverénům na hřištích soupeřů. V základní části mu patřila až šestá pozice v součtu venkovních duelů. V obou zápasech zcela nepřesvědčil ani v prvním kole v Havířově.

A v play off se mu zatím stalo jen jednou, že by prohrával v sérii o dva zápasy. Bylo to v semifinále proti Slavii Praha před dvěma lety. Jihočeši tehdy vypadli 0:4 na zápasy. V sobotu a v neděli se mohou Jihočeši do série plnohodnotně vrátit. Oba zápasy začnou v 16 hodin.