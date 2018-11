Útočník Karabáček bude hrát v první lize za České Budějovice

Hokej

Zvětšit fotografii Václav Karabáček v dresu Komety Brno. | foto: HC Kometa

dnes 12:14

Hokejový útočník Václav Karabáček skončil po měsíčním hostování z Komety Brno v Hradci Králové a byl nově zapůjčen do prvoligového Motoru České Budějovice. Dvaadvacetiletý odchovanec pražských Letňan tam bude hostovat do konce ledna a klub na něj může do té doby uplatnit opci do konce sezony.

Karabáček se vrátil do České republiky na konci září po předčasném ukončení smlouvy s Buffalem v NHL a zamířil do Komety Brno. Za úřadujícího šampiona ale nastoupil jen ve čtyřech duelech a nebodoval. Za Hradec Králové sehrál pět utkání a také si nepřipsal gól ani asistenci. Karabáček působil v uplynulých dvou sezonách na farmách Sabres v Rochesteru v AHL a v Elmiře a Cincinnati v ECHL. V zámoří vicemistr světa ze šampionátu hráčů do 18 let z roku 2014 měl ještě rok platnou tříletou nováčkovskou smlouvu s příjmem na tuto sezonu 722.222 dolarů v případě pobytu v NHL, kde dosud nehrál. Na farmě by účastník srpnového soustředění širšího kádru české reprezentace pod novým koučem Milošem Říhou bral 70 tisíc dolarů. Buffalo draftovalo Karabáčka v roce 2014 ve druhém kole na 49. pozici. V zámoří hrál ještě o rok dříve, kdy odešel po roce stráveném v Salcburku na hokejové akademii do Gatineau Olympiques do QMJHL. Ve stejné soutěži pak hájil barvy celků Baie-Comeau Drakkar a Moncton Wildcats. Na farmě Buffala v Rochesteru v AHL sehrál český útočník za dvě sezony 24 zápasů a připsal si osm bodů za tři branky a pět asistencí. V ECHL za Elmiru a Cincinnati zaznamenal v 37 duelech 16 bodů za pět gólů a 11 přihrávek.