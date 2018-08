Budějovice netají ambice na extraligu, chtějí od začátku vítězit

Budějovičtí začínají s osmi přátelskými utkáními už nyní ve čtvrtek. A to na ledě Plzně, která v minulém extraligovém ročníku vyhrála základní část a celkově skončila třetí. Před rokem prohrál Motor se Západočechy nejprve 2:4 a pak ve Strakonicích vyhrál 6:1.

„Sestavu do Plzně už máme na stole, pojedeme tam na dvanáct útočníků a šest obránců. Už se na zápas těšíme. Ukáže, co nám do extraligy chybí, protože i my máme ambice se tam dostat,“ zdůrazňuje Prospalův asistent Aleš Totter a hned přidává, že Budějovice rozhodně čtvrteční duel nebudou brát jen jako seznamovací.

„Chceme hrát zápas opravdu v tempu a také, aby už teď hráli kluci pod naším tlakem. Řada z nich bojuje o své místo, protože v pátek uděláme první kolo zužování kádru. Chceme hned od začátku najet na vítěznou vlnu,“ líčí Totter.

Vedle přebudovaného kádru se divákům v úterý představí poprvé v roli hlavního kouče i Václav Prospal. Do Českých Budějovic přijede k odvetě právě Plzeň.

„Už teď prodáváme lístky na přípravné duely na internetu, takže diváci nemusí čekat až na otevření pokladen v daný den. Jedna vstupenka na utkání bude stát 60 korun a držitelé permanentních vstupenek mohou přijít zadarmo,“ říká mluvčí Motoru Tomáš Kučera s tím, že před letními domácími zápasy budou na sekretariátu prodávat i vydávat celoroční vstupenky na nadcházející sezonu.

Přípravné zápasy Motoru 2.8. Plzeň - ČB 17.30



7.8. ČB - Plzeň 17.30



9.8. ČB - Pavlodar 17.30



17.8. ČB - Linec 17.00



19.8. Linec - ČB 18.00



24.8. ČB - Lausitzer Füchse 17.00



26.8. ČB - Lausitzer Füchse 17.00



17.8. ČB - Chabarovsk 18.00



V Českých Budějovicích se po extraligové Plzni představí pár dní potom také kazažský celek tamní nejvyšší soutěže z města Pavlodar. Ten ještě v minulé sezoně například trénoval bývalý českobudějovický útočník Tomáš Vak.

V budějovické Budvar aréně by se měl objevit ještě jiný bývalý hráč Motoru. S německým druholigovým celkem Lausitzer Füchse přijede David Kuchejda.

Vrchol přípravy si v Motoru nechali až na konec. Posledním testem před zářijovým startem první ligy bude utkání proti týmu z kontinentální KHL. Budějovice budou v pondělí 27. srpna hostit Amur Chabarovsk, za který hraje pětice českých hokejistů Libor Kašík, Michal Jordán, Jan Kolář, Tomáš Zohorna a Tomáš Filippi.

„To je právě ten přidaný zápas, o kterém nedávno trenér Václav Prospal mluvil,“ doplňuje Kučera k programu přípravy.