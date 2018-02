Urvané body jsou možná víc než jasná výhra, soudí Rob junior

I když se českobudějovickým hokejistům v první lize v poslední době herně nedaří, tým boduje a zůstává v tabulce stále první.

Komu to ale naopak šlape, je Luboš Rob mladší. Za posledních šest kol uhrál osm kanadských bodů. Celkově je už tak třetím nejlépe bodujícím hráčem Jihočechů. Za třicet zápasů nasbíral 15 gólů a 11 asistencí.

Stálo vítězství proti Vsetínu hodně sil?

Musím pochválit soupeře, který odehrál opravdu povedené utkání. Měli jsme špatné pasáže hry, kdy se nám nedařilo. Musíme se toho vyvarovat, protože v pokročilé fázi sezony se nám to může vymstít. Ve třetí třetině jsme zachovali chladnou hlavu, dokázali duel otočit, což nám ve výsledku může pomoci více než jednoznačná výhra.

Podal Vsetín ve druhém utkání na vašem ledě odlišný výkon od toho prvního, kdy jste ho porazili 8:0?

V minulém utkání jsme dali dvě rychlé branky a to nám hodně pomohlo. Nakonec jsme zvítězili vysoko 8:0. Dnes hrál soupeř nadoraz, dvakrát v zápase vedl. Hráli agresivní hokej, dobře bruslili a musím říct, že nás chvilkama přehrávali.

Paradoxně vás nejvíce nakopla druhá inkasovaná branka.

Už do druhé třetiny jsme chtěli vlétnout, jenže první tři minuty jsme měli obrovské štěstí, že jsme neinkasovali. Do třetí části jsme vstupovali jen se třemi formacemi, ale do vedení šel soupeř. Nezačali jsme zmatkovat a trpělivě jsme útočili. Závěr zápasu se nám povedl na výbornou.

Je možné, že na Vsetín dolehla i tíha toho, že v posledních duelech několikrát ztratil dobře rozehraný zápas a v tabulce je devátý?

Myslím si, že jako klub by si zasloužili, aby postoupili do play-off. Mají skvělé fanoušky, hrají dobrý hokej. Stále se může stát, že na ně narazíme, ovšem začínají mít propastnou ztrátu.

První trefu pro vás ideálně připravil Josef Mikyska, jak jste ji viděl vy sám?

Pepa zůstal na ledě se svou formací, vystřídal pouze centr, takže jsem se dostal na led. Občas trénujeme, že hráč jde do branky, takže jsem malinko tušil, že bych to mohl dostat. Ideálně to zasekl, podíval se na mě a už jsem pouze přesně nastavil hokejku.

Při druhé vyrovnávací trefě jste mířil, nebo jste chtěl propálit brankáře?

Byl jsem lehce překvapený z toho, jak se ke mně puk odrazil. Chtěl jsem to narvat a naštěstí mi to tam prošlo.

Vítězné brance předcházel obrovský tlak při přesilové hře. Už jste věřil, že vedoucí gól musí časem přijít?

Vypracovali jsme si v ní plno šancí, branka přišla až po ní. Padlo to tam a jsme za to rádi.

V sobötu vás čeká zápas v Třebíči. Domácí budou slavit devadesát let od založení klubu, chystá se retrozápas. Dá se očekávat nažhavený domácí tým?

V Třebíči to od nás nebývají dobré zápasy, jsem na to zvědavý. Jedeme tam pro výhru, teď už žádné body ztrácet nemůžeme.