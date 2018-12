Klička do bekhendu a budějovičtí hokejisté konečně slavili výhru

Důvod člověk nemusel hledat dlouho. Z posledních čtyř duelů dokázali Jihočeši vyhrát jen v Litoměřicích, a to ještě v prodloužení. Doma prohráli dvakrát v řadě s Třebíčí i Frýdkem-Místkem a navrch přidali prohru v Porubě ve středu. Tabulkou pak klesli z prvního místa, i vinou dvou kontumací, až na čtvrté.

A tak šli do sobotního utkání proti Vsetínu z pozice hůře postaveného týmu, což v posledních letech příliš často nezažívali.

Důležitý duel ovšem zvládli. Vyhráli nad sousedem v tabulce 2:1 a vystřídali ho na třetí pozici.

„Šli jsme do toho utkání s tím, že už prostě další nemůžeme prohrát. Snažili jsme se být aktivní, chodit po nich. Začátek jsme měli lepší než v předchozích zápasech. Dostali jsme se do vedení,“ popisoval zápas střelec vítězného gólu Jakub Babka.

Právě jeho akce z 38. minuty, kdy ujel ve vlastním oslabení obráncům soupeře a parádní bekhendovou kličkou překonal brankáře Gábu, rozhodla celý zápas.

Přišla v době, kdy se Vsetín nadechoval k tlaku. V době, kdy nebyl daleko, aby se dostal do vedení.

Vsetínský Tomáš Pitule (uprostřed) vjíždí s pukem do obranného pásma Českých Budějovic.

„Nebylo moc času na nějaké rozmýšlení. Viděl jsem obránce, jak najíždí zleva, jak je brankář trochu vyjetý, a tak jsem si řekl, že budu mít chvilku na bekhendový blafák,“ přiblížil vítěznou akci šťastný střelec.

„Byl to důležitý moment. Bylo to v oslabení, nás to určitě nastartovalo a podařilo se nám vedení udržet až do konce,“ dodal.

Trenér byl za tři body rád

A taky to byla jedna z nejhezčích akcí celého zápasu, kterou si v současné době v českobudějovickém týmu asi málokdo dovolí. Jinak byl výkon Motoru hodně upracovaný a především vybojovaný.

„Jsou to pro nás skvělé tři body. Nenacházíme se zrovna v parádní části sezony, co se týče našeho týmu,“ říkal po zápase trenér Václav Prospal.

Jihočeši v duelu extra nedominovali. Celkově však byli o něco lepší než soupeř, který by slovy asistenta trenéra Luboše Jenáčka raději uvítal remízu. Jinak se na vítězství ale Budějovičtí hodně nadřeli.

„Lehkost nám chybí už delší dobu,“ souhlasil Jiří Šimánek, jeden z nejzkušenějších hráčů v týmu, a mluvil o tom, že na trénincích vypadá tým jinak a v soutěžních duelech se mu pak vkrádá na hole nervozita.

„Na tréninku nám to tam padá. Trenér to po nás vyžaduje, klade na zakončení velký důraz a v tréninku každý dává všechno,“ popisoval Jakub Babka. „V zápase se do šancí tlačíme, ale chybí nám finální fáze,“ dodal vzápětí.

V praxi to pak proti Vsetínu vypadalo tak, že Motor svého soka přestřílel stejně jako v předcházejících zápasech. Na gólmana Gábu vypálil celkem čtyřicet ran. Jeho soupeř jen pětadvacet. Přesto dokázal do sítě dostat puk jen dvakrát a na opravdu tutové šance Jihočechům stačily prsty jedné ruky.

Třeba v první třetině před Šimánkovým gólem, kdy Jihočeši využili chyby za brankou soupeře a budějovický útočník využil Čermákovu přihrávku zpoza branky, měl velkou šanci Fillmann, sám proti Gábovi byl Babka a nečekaně se u jedné z tyček zjevil Přikryl. Jinak se pokusy Motoru v první třetině, kterých bylo celkem 18, omezovaly hlavně na střely, se kterými by si měl prvoligový gólman za běžných podmínek poradit.

Jakub Babka z Českých Budějovic (vlevo) slaví gól do sítě Vsetína.

Ve hře Motoru tak po celý zápas chyběl hlavně nějaký moment překvapení. Nečekaná přihrávka, která by poslala spoluhráče do šance či nevšední zakončení.

„Snažíme se chodit do brány a hru zjednodušit. Chodíme do střelby a snažíme se vybojovat odražené puky a dostat je zpátky do branky,“ vysvětloval Babka. „Ono když ty góly nedáváte, těžko se pak kombinuje do prázdné brány, to si moc nedovolíte,“ pokrčil vzápětí hráč rameny.

Co naopak bylo na výkonu českobudějovického týmu hodně pozitivní, to byl fakt, že když přežil dvě velké šance Vsetína ve druhé části a dostal se do vedení, tak kromě závěrečného tlaku, který většinou přijde, Vsetín ve třetí části hry nepouštěl do velkých šancí a dokázal pro sebe urvat důležitou výhru.

Už ve středu pak může potvrdit, že listopadová krize pominula, a na úvod druhé poloviny soutěže zdolat doma Benátky nad Jizerou. Zápas začne v 17.30 hodin.