Čeští junioři otočili přestřelku s Bělorusy, na MS vydřeli druhou výhru

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Buffalu Skupina B Česko - Bělorusko 6:5 (0:1, 5:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 22. R. Pavlík (Safin, K. Reichel), 22. Hájek (Nečas, Budík), 26. F. Zadina (Michnáč, M. Kaut), 33. Chytil (M. Zachar, Hájek), 36. R. Pavlík (Chytil), 54. M. Zachar (Budík) - 9. Šarangovič (Jerjomenko, Litvinov), 21. Drozdov (Suško, Bovbel), 39. Šarangovič (Suško, Bovbel), 51. Martynov (Drozdov, Jerjomenko), 55. Gabrus. Rozhodčí: Grumsen (Dán.), Kulev (Rus.) - Castelli (Švýc.), Jensen (Dán.). Vyloučení: 3:2, navíc Kurovský 5 min. a do konce utkání, R. Pavlík (oba ČR) 10 min. Využití: 1:3. Diváci: 5222. Sestava ČR: Kořenář (21. Škarek) - Hájek, Budík, F. Král, J. Galvas, Šalda, Vála - M. Zachar, Chytil, Safin - F. Zadina, Nečas, Michnáč - R. Pavlík, K. Reichel, M. Kaut - Kurovský, Kodýtek, Lauko - Hrabík. Trenéři: Filip Pešán, Rostislav Vlach a Miroslav Přerost. Švédsko - Švýcarsko 7:2 (1:1, 2:1, 4:0)

Branky a nahrávky: 6. L. Andersson (A. Nylander, E. Pettersson), 27. L. Andersson, 33. Jonsson Fjällby, 45. E. Pettersson, 51. Söderlund (R. Dahlin, Brännström), 52. Zetterlund, 53. E. Pettersson (L. Andersson, R. Dahlin) - 11. Müller, 40. Miranda. Rozhodčí: Ansons (Lot.), Šír (ČR) - Hagerström (Švéd.), Hancock (USA). Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 2115.