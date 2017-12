ON-LINE: Hokejisté doma zahajují Channel One Cup, prohrávají s Finy

Reprezentační trenér zároveň odmítl, že by bylo lepší ponechat na jeden zápas hokejové legionáře v Rusku, kam se turnaj na zbylá dvě utkání přesune. „Nevím, jak by to měli s tréninkem. A navíc - do Ruska letíme až ve čtvrtek. Chci je mít tady.“

Brankář Dominik Furch vychytal v pondělí výhru Omsku v Togliatti 5:0 a dnes prožívá první reprezentační start v sezoně. K dispozici je také Patrik Bartošák.



S Finskem se český tým utkává poprvé v sezoně. Po zápase se tým přesune na zbytek druhého turnaje série Euro Hockey Tour v sezoně do Moskvy, kde narazí na Kanadu a Švédsko.