Taxi, prosím, zaspali jsme. Jak se Moravčík a Sklenička loučili s Francií

Na letišti už přijali s úsměvem bouřlivý potlesk kustodů na uvítanou, ale ještě chvíli předtím jim po probuzení příliš dobře po těle nebylo. „Cesta byla příjemná, měli jsme komunikativního taxikáře, takže dobrý,“ hlásil už s úsměvem a především velkou úlevou Moravčík.

„Ne, vážně, nebylo to vůbec nic příjemného takhle po probuzení zjistit, že kluci jsou pryč a už odjeli, zatímco my jsme pořád na hotelu. Probudili jsme se asi o tři čtvrtě hodiny později, než jsme měli,“ přiznal Moravčík. „Může za to Michal,“ hlásil s úsměvem Sklenička.

„A já bych to svedl na chytrou elektroniku, protože nás dostatečně nevarovala a nebyla dost hlasitá. Těžko říct, jak se to stalo, ale budík jsme na telefonu měli nastavený oba a kupodivu to ani jednoho z nás nevzbudilo,“ popsal Moravčík.

Na dva spáče si přitom nikdo nevzpomněl ani v autobusu. „To ale nemůžeme na nikoho dalšího svádět, to je naše chyba. Jen doufáme, že už to není nějaká selekce pro nadcházející turnaj v Pardubicích,“ doplnil Sklenička.

„Prý jim nejdou budíky nebo co. Včera dobrý výkon, spali tvrdě a vyspali se,“ komentoval příhodu asistent trenéra Jaroslav Špaček, který má oba hráče na očích i v Plzni. „Budou mít pokutu a musí něco zaplatit, to se nedá nic dělat. Asi jim budu muset koupit takové ty kroužky, co mají děti ve školce, abych si je mohl vodit,“ dodal Špaček s úsměvem.

„Já ale myslím, že stejně tak by měli dostat pokutu jejich parťáci z obrany, kteří se o ně měli postarat,“ prohlásil Špaček. „Ale tím, že jsou navíc ještě z Plzně, tak jsem to všechno slíznul já,“ dodal.

„My jsme neodjeli bez nich schválně, ale nepočítali jsme to. Žádné volné sedačky v autobusu nebyly, tak jsme prostě vyrazili. Normálně jsme zjistili až na cestě a nikdo si toho nevšiml, že ti dva chybí. Šlo se pozdě spát po tom večerním utkání, tak byli všichni ještě rozespalí,“ tvrdil Špaček.

„Alespoň to neměli tak daleko a při neděli to ještě stihli projet dobře. Mají hned chlapci takovou školu a ono je to do života probere. Párkrát už se to samozřejmě stalo, ale třeba v NHL, tam byl daný odjezd a prostě se odjelo, na nikoho se nečekalo. Trenéři řekli ‚jedeme‘ a pak ať se každý dopraví, jak chce. Takže někteří kluci i zůstali na letišti a na zápas neodletěli, to bylo horší,“ připomněl Špaček.