Mladíček Kaut pomohl k obratu a chválil si zkušené, že ho nezdrbou

„Francie na nás vlítla a první třetinu jsme hráli špatně, ale naštěstí jsme dali na jejím konci gól v přesilovce na 1:2, což si myslím, že nám pomohlo a nakoplo nás to. Pak už si myslím, že jsme zbytek zápasu byli lepší,“ řekl osmnáctiletý Kaut novinářům.

Na ledě se hlavně v první polovině utkání v porovnání s pátečním duelem v Amiens hodně jiskřilo. Rozbuškou byl hlavně tvrdý zákrok Adama Musila z 12. minuty, po němž nedohrál domácí obránce Nicolas Besch, jenž zůstal dlouho ležet na ledě.

„Bavili jsme se o tom ještě po zápase se Sachou (Treillem) a i takové hity k hokeji patří. Pak to bylo vyhrocené, ale to je prostě hokej,“ připomněl Kaut přátelskou rozpravu po utkání s pardubickými spoluhráči. Tím druhým byl Jordann Perret. „S tím jsme se furt potkávali na ledě, trochu jsme se tam pošťuchovali, ale bylo to v kamarádském duchu. Snažili jsme se ale soustředit především na hokej,“ ujistil Kaut.

Úspěšně otočený zápas, navíc podruhé za sebou, bral jako cennou zkušenost. „Vidíte, jak zkušenější kluci Michal Řepík, Michal Birner nebo Michal Jordán ten tým nakopnou tím, že řeknou něco v kabině nám mladým a my se to pak jen snažíme plnit,“ vysvětlil Kaut.

„Třeba u mě to hraje obrovskou roli, protože kluci se nám snaží pomoct. Sám dělám ještě spoustu chyb v obraně, což musím zlepšit, ale kluci, než aby mě zdrbali, tak se mi snaží poradit, abych to už příště neudělal. Jde o pozitivní kritiku. A podobné je to i s trenéry při sledování videa,“ ocenil Kaut.

Dobré pocity má i z rovnocenných vztahů mezi hráči uvnitř týmu. „Hrozně se mi líbí na klukách, že se ke mně chovají, jako kdybych byl stejně starý jako oni. Je jim úplně jedno, že mi je 18, řešíme stejné věci jako v juniorce. Na co chodíme do kina, s kým tam jdeme a podobně,“ smál se Kaut.

„Pro mě je každý zápas tady mezi chlapama v reprezentaci obrovská zkušenost, protože jsem ještě mladý kluk. Vážně moc si to užívám a teď uvidíme, jak to bude v Pardubicích. Už se blíží šampionát a já bych si ho rád zahrál. Šance je, tak uvidíme, jak to dopadne,“ řekl Kaut.