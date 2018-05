MS V HOKEJI

V neděli proti Francii ho hokejová reprezentace slyšela hned šestkrát, čímž si po páteční výhře nad Běloruskem zajistila další povinné body. Vedla si suverénně a sebejistě, vždyť na střely vyhrála 55:10! To je zničující převaha.

Brankář David Rittich dokonce tvrdil: „Zápas mi přišel až nedůstojný. Francouzi věděli, že už jsou zachránění, a utkání vypustili. Kdybych dostal gól, musel bych chodit kanály. Dvě třetiny jsem přemýšlel, který steak si dám večer.“

Známkování Ohodnoťte výkon hráčů proti Francii.

Reprezentace na světovém šampionátu neinkasovala sedm třetin a obdobný scénář, ve kterém snad nebude protivník dělat problémy, se čeká i dnes večer proti Rakousku. Tím mužstvo uzavře základní skupinu, aby ve čtvrtek přišlo to nejdůležitější.

Čtvrtfinále. Tedy mač, který vás buď okamžitě pošle domů a na letišti budou čekat jen ti nejvěrnější, nebo naopak posune k zápasům o medaili, na kterou český hokej čeká z velké akce už šest let.

Česko - Rakousko Sledujte od 20.15 online.

Sice ještě není jisté, na koho v něm tým přesně narazí (USA, Kanada, Finsko). Ani to, zda se bude muset přesunout do tři hodiny vzdáleného Herningu, nicméně je to pravděpodobnější varianta.

Co nedělní či páteční duel o české síle ukázal? „Nic moc,“ řekl kouč Josef Jandač. „Bělorusko ani Francie nás nijak neprověřily. Tím, že jsme rychle vedli a odskočili, tak se pak utkání jen dohrávala. Navíc Francouzi ani moc nekousali.“

VIDEO: Bezproblémový zápas, říká po Francii Jandač Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Přesto leccos k vidění bylo.

Oba mače znovu potvrdily, jak je důležité míti Davidy. Krejčí s Pastrňákem v úvodních třetinách převyšovali ostatní, skvěle je doplňuje Dmitrij Jaškin – a to nejen bojovností, která se od něj čeká, ale i hokejovým umem. „Lítá nahoru dolů. Je ohromně silný útočník, který pro nás s Krejčou výborně dělá černou práci. A zaslouženě dává i góly, je to pro něj odměna,“ řekl Pastrňák.

Lajna hraje přímočaře, srší z ní chuť. Právě ona – v neděli dala první tři góly – nasměrovala oba duely s outsidery k poklidnému průběhu. A i když s jasným skóre přichází polevení, tak ční nad ostatními.

Jejich hra nechť je poučením pro první útok Řepík, Faksa, Červenka. Až příliš často jejich souhra končí v rozích, místo přímočařejšího zakončení. Kapitán Červenka je možná až neprávem tepán fanoušky a příliš kriticky známkován v jejich pozápasových hodnoceních, ale...

... spaluje šance. Na turnaji ještě nedal gól. Kouč Jandač se ho však v neděli zastal: „Věříme tomu, že si to nechává na ty důležitější momenty.“

Zpět k pozitivům. Beci Hronek či Šulák skvěle pálí a rány – na rozdíl od únorové olympiády či prvních duelů na šampionátu – nekončí nastřelením prvního bránícího hráče. Proletí až ke gólmanům. Těm se daří ztěžovat výhled, motat se v předbrankovém prostoru, což v neděli vedlo ke dvěma gólům Horáka.

Lze samozřejmě říct, že vytěžil ze šťastných až náhodných odrazů, jenže aby se tak stalo, je klíčový výběr místa. A nenechat se odstavit.

A ač Horákovým úkolem je na ledě něco jiného, tři branky na turnaji z něj dělají střelce. To je důležité, protože ve čtvrtfinále nesmí být gólová hrozba postavena jen na jedné řadě. Sokové, kteří se pro čtvrtfinále rýsují, mají bránící řady. Na ty nejlepší nasadí „hlídací psy“.

Jistota se skrývá v brance.

Francouz i Rittich působí sebevědomě. Po neděli jsou oba nad 90 procenty úspěšnosti, a byť i v jejich případě platí, že je poslední dva soupeři nikterak neprověřili, vychytané nuly posilují mysl. Dnes proti Rakousku asi nastoupí Francouz a je otázkou, na koho z dvojice ukážou trenéři pro čtvrtfinále.

Výhodou je, že se tým dočká „odměny“ za předchozí náročný program. Před čtvrtfinále bude mít o jeden den přípravy víc. „Trenéři to dělají dobře, že rozložili síly mezi všechny lajny. Necítíme se unaveně,“ řekl Pastrňák.

To je rozhodně dobrá zpráva.