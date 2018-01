Poslední dva zápasy jsme působili odevzdaně, litoval kouč dvacítky Pešán

S USA jste v bitvě o bronz prohráli vysoko 3:9. Jak nepovedený zápas hodnotíte?

Minulou noc jsme prohráli zápas s Kanadou hlavně kvůli oslabením, proti USA jsme si utkání prohráli při vlastní přesilovce. I když jsme do zápasu nevstoupili tak, jak jsme chtěli, mohla první třetina skončit 0:0 a zápas mohl být otevřený. Tři sekundy před první sirénou jsme však dostali při naší přesilovce gól a po devíti sekundách druhé třetiny jsme v ní obdrželi i druhý. Už tak lehce nalomená sebedůvěra po porážce s Kanadou tím dostala další ránu a už jsme se z toho nezvedli.

Dá se říct, že dvě obdržené branky při vlastní přesilovce byly zlomovým momentem zápasu?

Chtěli jsme do zápasu vstoupit trochu jinak, ale nepovedlo se nám to. Kluci působili hrozně unaveně. I přesto jsme první třetinu mohli dohrát 0:0 a zápas mohl mít trochu jiný průběh. Bohužel, jak už jsem řekl, k naší únavě ještě dostat dva góly při naší přesilovce, to rozhodlo.

Myslíte si, že zápas proti USA rozhodly individuální chyby hráčů?

Řekl bych, že jsme každý z nás udělali nějaké chyby. Sluší se říct, že spousta kluků, kteří se dopustili v utkání chyby, nám předtím některé zápasy rozhodli. Neřekl bych, že rozhodly individuální chyby. Individuální chyby byly jen vrcholem toho, že jsme nepůsobili dobře jako celý tým.

Když jste vysoko prohrávali, jaké pokyny jste udílel svým svěřencům?

Samozřejmě to není nic jednoduchého. Proti Kanadě jsme dostali spoustu gólů a proti USA také. Znovu se nám nepovedla druhá třetina, v níž domácí tým dominoval. Není to lehké neustále udržovat kluky v tom, aby zápas úplně nevzdali, a nebyl z toho totální debakl. Trochu jsme se vrátili do hry ve třetí třetině, v níž jsme dali několik gólů, ale žádné ovoce to stejně nakonec nepřineslo.

Váš tým si také vytvořil několik šancí, ale na rozdíl od soupeře se je nedařilo proměňovat. Byla tak jedním z rozhodujících faktorů i produktivita?

Musel by to být hodně šťastný zápas, abychom z toho mála šancí, co jsme si vytvořili na začátku, šli třeba do vedení. Filip Chytil trefil tyčku, puk mohl skončit také v bráně. Domácí si ale v první třetině vytvořili spoustu šancí, které brankář Kořenář skvěle pochytal. Vůbec si tak nemůžu stěžovat na nedostatek štěstí.

Třetí třetina se vám docela povedla, dali jste v ní tři góly. Chtěli jste po dvou nepovedených třetinách dohrát turnaj se ctí?

Určitě ano. To byly asi jediné pokyny, které kluci dostali, aby turnaj dohráli se ctí. Nechtěli jsme, aby udělali nějaký zbytečný faul, kterým by si zbytečně degradovali své jméno. A to nejen svoje, ale i celé české reprezentace. Chtěli jsme vyhrát alespoň třetí třetinu a jsem rád, že jsme v ní nějaké góly dali.

Jak hodnotíte bezprostředně po posledním utkání celý turnaj?

Jsem samozřejmě zklamaný, protože jsme určitě nechtěli v posledních dvou zápasech působit takhle odevzdaným dojmem. Myslím si, že když se s odstupem času podívám na to, že jsme postoupili do nejlepší čtyřky, tak budu spokojený.

Proti USA jste dvakrát vystřídal gólmany. Co vás k tomuto tahu vedlo?

Za stavu 0:3 jsem chtěl trochu zastavit rozlet USA, což se mi evidentně nepovedlo, protože jsme dostali další čtyři góly. Pak jsem nechtěl degradovat práci kluků a celého realizačního týmu tím, že schytáme nějaký extrémní debakl. To se i návratem Pepy Kořenáře zpět do brány povedlo, byť i tak konečný výsledek debaklem zavání.

Gólmany jste v průběhu turnaje hodně střídal. Co říkáte na jejich výkony?

Jsou to mladí kluci, kteří toho ještě mají spoustu před sebou. Chovám se na střídačce tak, abych pomohl týmu vyhrát zápas. Když gólmany třikrát protočíme a vyhrajeme, tak to klidně udělám znovu. Když jsem cítil, že týmu můžu změnou gólmana pomoci, tak jsem to udělal. Kluci se z toho dokážou rychle oklepat. Jestli jsem tím klukům pomohl, nebo nepomohl, je na hlubší analýzu.

Co byste ještě měli zlepšit do příštích turnajů, abyste už získali medaili?

Těžko říct. Kanada i USA mají obrovskou kvalitu a velmi širokou hráčskou základnu. Vybrat fyzicky i mentálně silné hráče pro tento turnaj je pro ně určitě lehčí než pro nás. Musíme hrát tak jako ve čtvrtfinále proti Finsku. Musíme být naprosto disciplinovaní, hrát s totálním nasazením, bojovností a velkým srdcem. Řekl bych, že dovednostmi zatím tyto soupeře zřejmě přehrávat nebudeme.

V sestavě máte několik hodně mladých hráčů. Jak vidíte do budoucna potenciál vašeho týmu?

Takřka půlka týmu je mladá, hodně kluků tak může přijet i příští rok. Myslím si, že na příštím turnaji bude tým ještě daleko silnější než teď. Chci mužstvo vhodně doplnit hráči narozenými v ročnících 1999 a 2000. Samozřejmě se ale může stát i to, že někteří kluci naskočí do NHL, a mistrovství světa si tak už nezahrají.

Byly oba poslední nepovedené zápasy důsledkem špatného systému, nebo soupeři byli prostě o tolik lepší?

To je strašně těžká otázka. Jsem přesvědčený o tom, že kdyby se sešly věci, jako že jsme s Kanadou mohli soupeři odskočit na 2:0 a proti USA jsme mohli jít do vedení, sebedůvěra hráčů by byla jiná. Řekl bych, že máme spoustu kvalitních hráčů, ale nemáme hráče, kteří by se mohli v takovém množství srovnávat s hokejisty ze zámoří. Myslím si, že i to, že jsme se dostali na mistrovství světa mezi nejlepší čtyři týmy, může být dobrou motivací pro kluby z WSM ligy i extraligy, aby dávaly větší šanci mladým hráčům. Kultura, a to nejen hokejová, ale i společenská, podle mě v České republice chřadne. Myslím si, že tohle všechno je výstupem toho, na jaké úrovni je česká kultura.

Jak vnímáte to, že jste první trenér české reprezentace do 20 let, který po třinácti letech přešel přes čtvrtfinále?

Po takovémto debaklu se mi moje práce těžko hodnotí. Jsem hrozně rád, že se nám povedlo složit tento realizační tým. Nasazení všech jeho členů bylo až neskutečné. Před zápasem o bronz jsme pracovali dlouho do noci, aby kluci byli na utkání co nejlépe připravení. Bohužel nám to nevyšlo, ale celému realizačnímu týmu určitě patří velký dík.

Na co budete po tomto turnaji s odstupem času nejvíce vzpomínat?

Určitě se mi líbily zápasy, které jsme vyhráli. Porazili jsme Rusko a v hodně důležitém zápasu i Finsko, to je skvělé. Hrozně dobře se mi dívalo na některé naše hráče, ať už Martina Nečase, Filipa Zadinu nebo Libora Hájka. Jsou to kluci, kteří budou v budoucnu hrát ve světovém hokeji velkou roli.

Vyhrál jste už s Libercem extraligový titul. Máte ještě nějaké nesplněné sny?

Nesplněných snů mám hrozně moc. Uvidíme, kolik síly ještě budu mít na to, abych si je splnil. V tuto chvíli moc sil nemám.

Máte nějaký trenérský vzor, jímž se snažíte inspirovat?

Osobně jsem se setkal s Mikem Babcockem a Jeffem Blashillem, který teď trénuje Detroit. Netvrdím, že jsou to přímo lidé, kteří jsou mým vzorem, ale hrozně se mi líbí styl práce, který tito trenéři razí. Tento styl koučinku se mi určitě líbí.