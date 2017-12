ON-LINE: Češi touží v Moskvě konečně porazit Kanadu, v brance Francouz

V úvodním střetnutí turnaje se tým trenéra Josefa Jandače představil ve středu v Praze proti Finsku. Ačkoli domácí po nevýrazných prvních dvou třetinách prohrávali 0:2, díky hattricku třineckého Martina Růžičky nakonec brali Češi dva body za výhru 3:2 v prodloužení.

„Ve třetí třetině trenér promíchal lajny, dal nám impulz a my se zlepšili,“ komentoval po výhře Růžička, jemuž se v reprezentačním dresu na rozdíl od klubového působení dosud příliš nedařilo. „Tři góly v nároďáku se nedávají každý den. Nebudu říkat, že za to nejsem rád. Uvidíme, jak to půjde dál.“

Oproti středečnímu duelu se v české brance objeví místo Dominika Furcha jiný gólman z KHL, Pavel Francouz. Sedmadvacetiletý brankář Čeljabinsku letos nastoupil k 23 utkáním, z nichž si nese výborný průměr dvou branek za zápas.

Kanaďané rozehráli Pohár Prvního kanálu rovněž předevčírem, s korejskými outsidery prohrávali po první třetině 1:2. Konečnou výhru 4:2 vybojovali Severoameričané i díky ohromující střelecké převaze, když přestříleli soupeře poměrem 57:10.

„I když se povídá, že půjde o nějaký kanadský výběr s označením D, E, nebo tak něco, pořád jsou to Kanaďani,“ upozorňoval asistent trenéra Václav Prospal. „Ale nejde o to, jakým stylem se budou prezentovat oni. Jde o to, jak nastoupíme my a co budeme hrát.“