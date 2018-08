Hokejová osmnáctka nedala gól ani Rusku a do semifinále nepostoupí

dnes 7:43

Česká hokejová reprezentace do 18 let podlehla ve svém druhém duelu na turnaji Hlinka Gretzky Cup v Kanadě týmu Ruska 0:3 a přišla o šanci postoupit do semifinále.

Svěřenci trenéra Aloise Hadamczika ani ve druhém duelu v Red Deer nedokázali vstřelit branku a dnes budou hrát s Finskem o třetí místo ve skupině. Mladí čeští hráči měli proti sborné střeleckou převahu, nedokázali však překonat Jaroslava Askarova, který si připsal 35 zákroků. Jeho protějšek Nick Malík naopak inkasoval dvě branky již v první třetině. Třetí gól přidali Rusové ve třetí části. „Hráli jsme o žití nebo nežití v turnaji, potřebovali jsme bodovat a vyhrát a to se nám nepovedlo. Sice soupeře přestřílíme, ale nedáme gól. A bez gólů se těžko vyhrává,“ řekl spolupracovníkovi ČTK asistent trenéra Radek Bělohlav. „Chybělo nám trochu síly. Kluci toho mají plné zuby a je vidět, že zakončení nemá správný důraz, jako mělo v přípravném zápase s Kanadou,“ doplnil. První část turnaje Češi zakončí duelem s Finskem a proti úřadujícím mistrům světa v této věkové kategorii se budou snažit smazat nulu v kolonce vstřelených branek i bodů. Také Seveřané oba předchozí zápasy prohráli. „Už musíme dát gól, protože to by snad ani nebylo možné, kdybychom gól nedali,“ řekl útočník Marcel Barinka. Hlinka Gretzky Cup hokejistů do 18 let v Kanadě Skupina B (Red Deer): Česko - Rusko 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Branky: 11. Činachov, 19. Lichačov, 52. Podkolzin. USA - Finsko 6:2 (2:1, 1:1, 3:0) Tabulka Tým Z V VP PP P S B 1. USA 2 2 0 0 0 12:2 6 2. Rusko 2 2 0 0 0 10:2 6 3. Finsko 2 0 0 0 2 4:13 0 4. Česko 2 0 0 0 2 0:9 0 Skupina A (Edmonton): Švédsko - Švýcarsko 5:0 (1:0, 0:0, 4:0)

Kanada - Slovensko 4:2 (0:0, 2:0, 2:2) Tabulka Tým Z V VP PP P S B 1. Kanada 2 2 0 0 0 14:2 6 2. Švédsko 2 2 0 0 0 9:2 6 3. Slovensko 2 0 0 0 2 4:8 0 4. Švýcarsko 2 0 0 0 2 0:15 0