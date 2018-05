MS V HOKEJI

Brankář Tadeáš Galanský, jenž v Dánsku tři roky působí a teď tu vyhrál i titul, ujistí: „Hokej není v Dánsku okrajová záležitost a mistrovství světa je další šancí zvýšit jeho popularitu. Aby začali chodit lidi, kteří na něm nikdy nebyli, a snad to přivede i děti, aby zkusily něco jiného než házenou nebo fotbal.“

Jak naznačil první den, rýsuje se pro příznivce přátelský turnaj bez nějakých otravných kontrol. Okolo arény jsou fanouškovské zóny, bez potíží potkáte hráče a případně se s nimi vyfotíte, když přecházejí z hlavní do tréninkové haly. Nebo když se vracejí do nedalekého hotelu.

Český tým čeká start do šampionátu v sobotu večer, a to rovnou pikantním střetem se Slovenskem. Hned v neděli přijde na řadu Švédsko, jeden z aspirantů na titul. To reprezentace už roky nepatří k favoritům, což letos násobí řada omluvenek i poněkud chatrnější defenziva. A tak jí sázkové kanceláře ve svých kurzech připisují až šesté místo, zatímco na tom prvním se skví Kanada.

Před šampionátem se zdála být nevyhnutelná generační obměna. Ne že by k ní nedošlo, jsou tu nové tváře, přesto kouč Jandač zůstává opatrnější, konzervativnější.

Z pětice mladíků vyzdvihovaného ročníku 1999 se dva (Filip Zadina a Jakub Galvas) na šampionát neprobili, další dva (Filip Chytil a Martin Kaut) zatím nejsou zapsáni na soupisce a jen Martin Nečas se jistojistě objeví na ledě. Přesto Jaroslav Špaček, Jandačův asistent, míní: „Tým je rychlejší než v minulosti.“

Trénink české hokejové reprezentace na mistrovství světa v Kodani. Uprostřed je asistent trenéra Jaroslav Špaček.

Energie a drajv má být oproti únorové olympiádě, kde u české sestavy vítězila zkušenost, hlavní devíza. Je to i proto, že reprezentaci čeká nezvykle náročný los - hraje sedm zápasů v deseti dnech, čtyři spolufavority skupiny potká hned na úvod a třikrát ji potká dvojzápas ve dvou dnech.

„Ty dvojzápasy mnohdy turnaj rozhodují. Jdete na mužstvo, které má den dva volna a vy nemáte ani 24 hodin, abyste se připravili. Na trénink není v tom zápřahu prostor, i příprava na dalšího soupeře je malá,“ říká kouč Josef Jandač. „Musíme hrát chytře, abychom měnili rytmus hry. Musíme pošetřit síly, aby to bylo efektivní.“

Slovenští brankáři pod vedením Lašáka

Už víkend mnohé naznačí. Začíná se střetem se Slováky, který má pro čtyřicátníky a starší sice pořád zvláštní nádech, jenže drtivá většina hráčů na obou stranách už odmala vyrůstala v samostatných zemích.

Však i Ján Lašák, gólman, který roky působil v české lize a teď ve slovenském týmu trénuje brankáře, pro MF DNES říká: „Vášeň, kterou jsme ve vzájemných zápasech předváděli my, kdy jsme se píchali, nadávali si, je dávno pryč.“

Loni ukončil v Liberci kariéru, chtěl si od hokeje odpočinout, jenže záhy přijal nabídku od slovenského svazu. Necepuje jen reprezentační gólmany, ale pečuje i o mládež, brankářské trenéry, pořádá semináře.

„Docela mě to pohltilo. Snažím se na Slovensku sjednotit brankářskou školu. Protože umíme vychovat gólmany pro českou ligu, ale už méně se nám to daří pro KHL a už vůbec ne pro NHL. A teď to chceme pozdvihnout.“

Slovensko od léta vede kanadský trenér Craig Ramsay, obouchaný roky v NHL. Kromě Lašáka se obklopil i dalšími zlatými šampiony z roku 2002 (Šatan, Petrovický, Országh) a hlavním cílem štábu je uspět příští rok na domácím mistrovství světa.

MS v hokeji 2018 Program a výsledky

I kvůli tomu se Lašák, tak oblíbený v Pardubicích i Liberci, dál pravidelně vrací do Česka. Jednak mu tu zůstala kupa přátel, zároveň jsou ve zdejších luzích a hájích slovenští gólmani v kurzu. Však i proti Čechům nastoupí Marek Čiliak z Komety, před pár dny vyhlášený nejlepším gólmanem ligy.

Záda mu kryje Patrik Rybár z Hradce. „Kluci do českých týmů pasují a ve většině případů nehrála roli jen kvalita, ale i charakter. Čiliak, Konrád, Hamerlík jsou všechno bezva chalani,“ ví Lašák.

Nejde však jen o brankáře, z české extraligy má Slovensko na soupisce 12 borců. Trenéři se v přípravě výrazně zaměřují na defenzivu, což naznačil už olympijský turnaj v Koreji.

„Je pravda, že tam Slováci díky tomu porazili v prvním zápase Rusáky, ale pak místo toho, aby udělali čtvrtfinále, nedokázali nic a všechno prohráli. Takže nevím, jestli se dá mluvit o nějakém stylu,“ řekl Jandačův asistent Špaček.

Co ukážou sousedé tentokrát?