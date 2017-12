Proti švédským hokejistům bude v Moskvě chytat Furch

Chybět v sestavě bude útočník Dominik Kubalík, který si ve druhé třetině pátečního duelu s Kanadou poranil rameno. „V obraně nebude hrát asi Zbyněk Michálek. Cítí se nějaký otřesený. Když teď slezl po tréninku z ledu, tak to nebylo ideální,“ řekl asistent trenéra Václav Prospal.

Stejně jako proti Kanadě (4:1) zůstane na tribuně obránce Libor Šulák, na pozici třináctého útočníka bude připraven Andrej Nestrašil. Do sestavy se naopak zařadí vedle Jakuba Lva, který dohrával už duel s Kanadou, také další forvard Petr Holík a obránce Michal Jordán. Ti hráli ve středu v Praze proti Finsku (3:2 v prodloužení).

Předpokládaná sestava ČR Furch - Kundrátek, Jordán, O. Němec, M. Doudera, Polášek, Vitásek, Mozík, Kolář - M. Erat, Jan Kovář, Sekáč - Martin Růžička, Koukal, Vondrka - Řepík, Mertl, T. Zohorna - Horák, P. Holík, Lev - Nestrašil.

Nad výběrem Tří korunek Češi vyhráli pět z posledních sedmi duelů, ale nyní se mu budou snažit oplatit prohru 3:5 z listopadové Karjaly v Örebru. „Myslím, že jsme tam odehráli dobrý zápas až na oslabení. Oni nám z nich dali tři góly. Musíme to zlepšit, ale pět na pět jsme s nimi hráli vyrovnaný zápas,“ podotkl útočník Michal Řepík.

Češi ovládli v dubnu turnaj v Českých Budějovicích, ale všechny tři duely během jednoho turnaje Euro Hockey Tour vyhráli naposledy na Channel One Cupu v Soči v roce 2013.

„Každý zápas chceme vyhrát. Nejedeme sem s tím, že chceme vyhrát jeden nebo dva zápasy. Je tady šance třeba celý turnaj vyhrát. Uvidíme, jaký bude vývoj. My se na to připravíme, chceme proti Švédům vyhrát a oplatit jim tu porážku ze Švédska,“ podotkl Řepík.

„Švédové hrajou dobře na puku, jsou šikovní a mají dobré přesilovky. Nebojí se hrát kolem brány. Určitě mají hodně dobrý tým,“ řekl centr Jan Kovář. „Dobře brání, mají velké hráče, dost to dohrávají. Jsou tvrdí i šikovní. Dokážou dát i hezké góly, dobře se na to kouká, viděli jsme to i v listopadu tam, jaké nám dali góly. Teď by bylo dobré, abychom vyhráli zase my,“ doplnil Řepík.

Turnajová generálka na únorové olympijské hry v Pchjongčchangu zatím svěřencům trenéra Josefa Jandače výsledkově vychází. Obránce Ondřej Němec by si přál, aby se dál zlepšoval i výkon týmu. „Je důležité, že jsme vyhráli dva zápasy na turnaji. Můžeme jít do zápasu se Švédy zase s čistou hlavou. Chceme turnaj dobře zakončit, nejlíp vítězstvím,“ kývl Němec.