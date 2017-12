Reichel sestřelil Švýcary dvěma góly. Táta bude asi spokojený, směje se

Základní skupinu jste uzavřeli důležitým vítězstvím 6:3 nad Švýcarskem. Jak povedený zápas hodnotíte?

Utkání určitě hodnotím pozitivně. Před zápasem jsme si řekli, že musíme hrát lépe než proti Bělorusku. Řekl bych, že se nám to od první třetiny až do konce zápasu dařilo. Myslím si, že jsme byli dobře připravení na to, abychom se Švýcary hráli rychlý hokej.

Dá se říci, že základním kamenem vítězství byla už první třetina, kterou jste takhle dobře zvládli poprvé na turnaji?

Ano. Vždy je důležité, když se dobře zvládne už první třetina. Tým se od ní potom může odpíchnout do další části zápasu. Dá se říct, že pro nás každá třetina byla takovým minizápasem. Podali jsme dobrý týmový výkon, to byl podle mě klíč k úspěchu.

Na vaše první branky soupeř vždy rychle odpověděl, ve druhé třetině dokonce smazal svou brankovou ztrátu a vyrovnal na 3:3. V čem byl problém?

Byl to takový krátký výpadek. Rychle jsme to ale napravili a Švýcarům jsme odskočili na 4:3. Myslím si, že potom už jsme měli zápas pod kontrolou a vítězství jsme si dobře pohlídali až do konce.

Skvěle jste zvládli přesilovky, proti Švýcarsku jste hráli dvě a obě jste využili…

Určitě to bylo dobré, ale vždy to může být ještě lepší. Teď narazíme na soupeře z druhé skupiny, kteří budou oslabení zvládat lépe. Je to bomba, že jsme využili obě přesilovky, ale i dál v nich musíme hrát na sto procent. Doufejme, že se nám díky nim znovu povede skórovat i ve čtvrtfinále.

Vy jste vstřelil dvě branky. Jak jste obě gólové situace ze svého pohledu viděl?

Při té první mi Radovan Pavlík skvěle přihrál před prázdnou bránu. Měl jsem to trochu těžší v tom, že jsem si musel puk přehodit na bekhend. Potom už jsem jen trefil prázdnou bránu. A můj druhý gól? Daniel Kurovský výborně vystihl soupeřovu rozehrávku a přihrál mi do brejku. Jel jsem sám na bránu a měl jsem to jednodušší v tom, že jsem si mohl s gólmanem udělat, co jsem chtěl.

Tatínek bude po dvou vašich trefách asi hodně spokojený, viďte?

(směje se) Asi jo, ale já na to tolik nekoukám. Dal jsem dva góly, ale hlavní je to, že jsme vyhráli a získali všechny tři body. To je nejdůležitější.

Ve čtvrtfinále můžete narazit na USA, Finsko, nebo Slovensko. Koho z těchto soupeřů byste si přál dostat?

(zamyslí se) Je mi to jedno. Musíme být připravení na to, abychom hráli dobře s každým soupeřem. Jestli potkáme USA, Finsko, nebo Slovensko, to nemůžeme nijak ovlivnit. Věřím, že ať narazíme na kohokoliv, budeme na něj dobře připravení. Budeme chtít znovu odvést skvělou práci, jako se nám to povedlo proti Švýcarsku.

Co byste měli oproti předchozím utkáním ještě zlepšit a jakou hrou byste se měli ve čtvrtfinále prezentovat?

Určitě musíme zlepšit hru v oslabeních, protože jsme v nich dostali hodně gólů. Také se musíme vyvarovat zbytečných vyloučení. Musíme hrát stejně jako proti Švýcarsku, hodně střílet a chodit před soupeřovu bránu. Věřím, že když to budeme plnit, tak to půjde dobře.

Jak budete slavit konec roku?

Myslím si, že nepůjde o nic velkého, asi si jen připijeme na šťastný nový rok. Mistrovství světa je krátkodobý turnaj, musíme se co nejlépe připravit na čtvrtfinále, které nás čeká už v úterý. V pondělí máme trénink a musíme na něj být co nejlépe připravení. Žádné velké slavení nás tak nečeká.