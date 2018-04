ONLINE: Česko - Švýcarsko 0:0. Zvládnou domácí i druhý souboj?

„První třetina byla dobrá, potom už to bylo horší. Začali jsme kupit chyby. Myslím, že po první třetině přišlo takové to české uspokojení. Soupeř potom pochopitelně vysunul forčekink a my jsme začali dělat chyby pod jejich napadáním,“ vyjmenovával po utkání Jandač.



S výsledkem však mohl být spokojený, Češi vyhráli o tři branky. Navíc se prosadili nováčci, obránce Jakub Galvas zapsal první gól hned při debutu. z prvního gólu za reprezentaci se radoval i Tomáš Pavelka.

Spokojenost mohla panovat i u dvougólového střelce Romana Horáka, velmi dobře se předvedla čtvrtá formace, vždyť David Tomášek a Martin Kaut dosáhli na dvě asistence.



Jandač tak musí apelovat zejména na stabilnější výkony. „Dávali jsme jim laciné puky a jen díky jejich nešikovnému řešení nedošlo na větší drama. Zkušenější soupeř by nás tady asi více trestal.“

Utkání začíná od 17 hodin.

Jakub Galvas hrát nebude: