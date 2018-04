ONLINE: Česko - Švýcarsko 2:0. Zvyšuje Horák, domácí soupeře přehrávají

Do Příbrami se seniorská reprezentace vrací poprvé od roku 2001, kdy ve středočeském městě hrála shodou okolností rovněž proti Švýcarsku.



„Proto se dávají ty přípravné zápasy do měst o něco menších, aby to třeba zase vzbudilo zájem, přišly rodiny s dětmi a dostaly třeba novou chuť věnovat se hokeji. Je to dobře. Sám si Příbram pamatuji ještě z doby, kdy jsem hrál a jezdil sem v žákovských kategoriích,“ vzpomínal Jandač.



Proti Švýcarům nastupují Češi bez Michala Bulíře, nejistý byl start Jakuba Orsavy. Jandač však dopředu avizoval, že chce dát prostor mladým. „Chtěl bych dát prostor spíš mladším klukům a nechat zkušenější hráče hrát jen jeden zápas. Nebo třeba ani ten ne,“ nastínil.

Jakou hru čekat od Švýcarů? „Živelnou,“ myslí si Jandač. „Co jsem tak koukal na jejich soupisku, mají hodně mladý tým, takže předpokládám, že to bude spíš bruslivější.“