„Šatna je opravdu malinká, ale to tak na mistrovstvích bývá, protože se sem musí vejít osm týmů. Hala navíc není dělaná prvoplánově na hokej, takže je to logické. Aspoň jsme tam hezky pohromadě, to nás může jedině ztmelit,“ usmál se brankář Pavel Francouz.

Jak tým trénoval Gudas, Jordán Šulák, Polášek Pyrochta, Hronek Krejčík, Musil Moravčík Sklenička Hyka, Faksa, Červenka Řepík, Plekanec, Kubalík Štastný, Horák, Kousal Nestrašil, Nečas, Jaškin Kaut, Hanzl, Chytil

Pravda je taková, že se do šatny vejde pouze 25 hráčů, přitom jich má trenérský tým k dispozici o tři víc. A tak se muselo improvizovat. Většina věcí proto logicky skončila na chodbě. A že jich má národní mužstvo má.

Do Kodaně spolu s ním přicestovalo celkově 1,7 tuny materiálu rozložených do 40 plechových beden a 45 obřích báglů. K tomu si připočtěte, že každý hráč má s sebou deset až dvanáct hokejek...

Stísněný prostor hráče ovšem netrápí pouze v šatně, ale třeba také na záchodě nebo ve sprchách. Ty jsou v šatně jen tři.

„Je to vtipné, ale takhle to mají všichni,“ pravil útočník Dominik Kubalík. A Francouz dodal: „David Rittich říkal, že měl problém si dojít na záchod, protože se do něj nevešel v betonech. On to vlastně není záchod, ale taková buňka.“

Velkým pozitivem je naopak ubytování, protože hotel, kde hokejisté bydlí, je hned naproti aréně. Což hráčům výrazně usnadní život a ušetří síly.

Ale zpět k hokeji: národní tým trénoval v kompletním složení - tedy s deseti obránci a patnácti útočníky. Kouč Josef Jandač však chystá do úvodního duelu se Slovenskem, který se hraje v sobotu od 20:15, nasadit pouze sedm beků a dvanáct forvardů. „Uvidíme, jak na tom bude Jakub Krejčík, se kterým v pátek podstoupíme zátěžový test. Trápí ho břišní sval,“ poznamenal asistent Jiří Kalous.

Dá se očekávat, že se na soupisku nedostanou plzeňští beci Moravčík se Skleničkou a pak bude záležet na zdravotním stavu Krejčíka. Mezi útočníky vypadne pátá formace Kaut, Hanzl, Chytil, jelikož jejího centra také trápí zdravotní potíže.

„První trénink byl na rozježdění, abychom se do toho po cestě zase dostali a vypotili se,“ řekl Kubalík. Ten souhlasil s kritikou slovenských hráčů týkající se kvality ledu. „Je pravda, že je trošku měkčí a trochu rychleji se opotřeboval. Ale to se zlepší.“