Faktory úspěchu? Obětavost a týmový výkon, shoduje se kouč Pešán s hráči

Češi vedli už 5:2, ale sborná v závěru utkání dvěma trefami zadělala na pořádné drama. Na vyrovnání už však nedosáhla.

„Hráči přistoupili k zápasu fantasticky. Jejich velká obětavost a týmový výkon, to rozhodlo,“ těšilo hlavního kouče Filipa Pešána.

První třetina se nesla ve znamení střelecké převahy Rusů. I když po první siréně svítil na tabuli nerozhodný stav 2:2, poměr střel na bránu byl 15:5 ve prospěch sborné! „Rusové nás v první třetině přehráli. Měli jsme štěstí, že jsme využili přesilovku a byli jsme trochu ve hře,“ přiznal útočník Martin Kaut.

Tým hodně podržel gólman Josef Kořenář, který si připsal 34 úspěšných zákroků. „Celému týmu se hraje vždy lépe, když ví, že se může spolehnout na gólmana. Kořka to zvládl skvěle a hlavně díky němu jsme vyhráli,“ vysekl poklonu brankářské opoře Kaut.

„Máme všechny tři gólmany výborné, což je obrovská výhoda. Víme, že se o ně můžeme opřít. Chtěl bych mu pogratulovat, protože předvedl skvělý výkon,“ přidal se další útočník Filip Zadina.

Český výběr od druhé třetiny vyrovnal hru a zaměstnával brankáře Melničuka daleko více. „Řekli jsme si, že musíme hrát víc na puku a být trpěliví. Věřili jsme, že nám tam něco spadne. Hráli jsme tak, jak po nás trenér chtěl. Podle mě to byl jeden z důvodů, proč jsme byli lepší a vyhráli jsme,“ hledal příčinu důležitého úspěchu Zadina.

A výsledek zlepšeného výkonu? Po čtyřiceti minutách hry vedení 4:2 a výborná výchozí pozice pro zbytek utkání. „Myslím si, že náš gól na 4:2 soupeře zlomil. Potom jsme předváděli takovou hru, jakou bychom měli,“ těšilo Kauta.

Pešánovi svěřenci udeřili ve třetím dějství i popáté, klidný zbytek zápasu však nepřišel. Rusko v závěrečných minutách dvakrát skórovalo a Češi se báli o vítězství až do závěrečné sirény.

„Když jsme vedli 5:2, tak už jsme si asi mysleli, že to půjde samo. Rusové ale snížili na 5:3 a hned vzápětí na 5:4. V tu chvíli už jsem se opravdu bál, že ještě vyrovnají, ale kluci to naštěstí skvěle ubránili a získali jsme všechny tři body,“ oddechl si Kaut.

„Na chvíli jsme vypnuli a to byl ten důvod, proč jsme dostali dva góly. Ubojovali jsme to ale až do konce. Stálo při nás štěstí, protože jsme celý zápas makali,“ těšilo Zadinu.

Filip Chytil slaví gól v utkání mistrovství světa hokejistů do 20 let.

Podobně mluvil i trenér Filip Pešán, jenž ocenil velkou obětavost svých hráčů: „Rusové v závěru utkání ukázali svou kvalitu a dali dva góly. Za spoustu zblokovaných střel v průběhu celého zápasu jsme byli odměněni tím, že soupeř už svou ztrátu prostě nedotáhl. To rozhodlo, velká obětavost a týmový výkon všech hráčů, kteří k utkání přistoupili fantasticky.“

Zajímavostí je to, že o pět gólů české reprezentace se rozdělilo hned pět hráčů. „Je dobře, že se trefilo více hráčů. Věřím tomu, že když takhle budeme pokračovat dál, tak dosáhneme velkého úspěchu,“ přeje si Zadina.

„Myslím, že je jedno, kdo dá góly. Je to takové klišé, ale kluci opravdu nehoní kanadské body a chtějí vyhrávat zápasy,“ radoval se český kouč.

„Mužstvo, které nehraje týmově, tak nemůže vyhrávat. Je dobré, že se trefilo hned pět hráčů. Důležité bylo i to, že jsme ubránili hodně oslabení,“ vypíchl další důležitý aspekt v cestě za důležitým vítězstvím Chytil.

Češi pevně věří, že první vítězství na turnaji jim dodá potřebný klid. „Vítězství nad Ruskem si moc ceníme. Byl to první malý krůček, kterých musíme na turnaji udělat co nejvíce. Pro psychickou stránku je vždy důležité, když se podaří vyhrát první zápas,“ má jasno Kaut.

„Doufám, že nás to nakopne a budeme takhle pokračovat i dál,“ doplnil svého spoluhráče Marek Zachar, který už nedočkavě vyhlíží bitvu se Švédskem: „Po tréninku si rozebereme hru dalšího soupeře a dobře se na něj připravíme.“

Česká dvacítka se střetne s Tre Kronor ve čtvrtek 28. prosince. Zápas začne ve 22.00 českého času.