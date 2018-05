MS V HOKEJI

V několika aspektech se všichni čtyři dotázaní shodli. Český národní tým je vyvážený, předvádí atraktivní podívanou, mladí mužstvo oživili. Zkušenější zase dodávají klid a volba brankáře (Francouze i Ritticha) pro čtvrtfinále chybou nebude.

Rozhodne disciplína. Spojené státy na přesilové hry nasazují nebezpečnou formaci v čele s Patrikem Kanem, Dylanem Larkinem a Charliem McAvoyem.

Martin Hosták, generální manažer hokejového Zlína

S jakou hrou může český tým uspět?

S aktivní. Chce to hodně pohybu, napadat soupeře, sebrat jim klid v rozehrávce. To, co hokejisté předváděli v první třetině s Ruskem. A nefaulovat, i když disciplína v posledních zápasech byla lepší. Ale aktivní a agresivní hra ze začátku přerůstala, viděli jsme zbytečné fauly, které nic neřešily. A to by ve čtvrtfinále mohlo být fatální.

Čím český národní tým v základní skupině zaujal?

Pohybem a aktivitou. Snažili jsme se napadat, odebírali jsme puky už při rozehrávce. Ono to souvisí s mladými hráči, po delší době máme kluky kolem 20 let - Hronek, Nečas, Chytil. Ani Pastrňák není starý. Ti tomu dodávají rychlost. A také rychlost myšlení.

Na kterého brankáře byste vsadil?

Klonil bych se k Rittichovi. Zná kluky ze zámoří, kde je hokej rychlejší. Mohl by se s tím lépe popasovat. Na druhou stranu i Francouz má zkušenosti z velkých turnajů, takže věřím tomu, že kdokoliv bude v bráně, nebude to špatná volba. Je to v zásadě jedno.

Pavel Richter, mistr světa z roku 1985

Na co si musí dát český tým pozor?

Na první třetinu, s tím měl v posledních zápasech problémy. Také na důraz před brankou, vlastní i soupeřovou. Musíme se vyvarovat zbytečných faulů, ty přinášejí tlak soupeře. Oni mají v čele s Patrickem Kanem vynikající hráče. Ale věřím, že to ustojíme, mohli bychom je přehrát. A kluci z Bostonu jsou parádní.

Čím český národní tým v základní skupině zaujal?

Máme 15 bodů, zápasy byly parádní a nejlepší byl s Ruskem. Myslím, že tým je velmi kompaktní, všichni pracují. A je dobře, že přijel Plekanec, protože určitě vede kabinu, je výborný v obraně i na oslabeních.

Na kterého brankáře byste si vsadil?

Pro mě osobně je Pavel Francouz klidnější, čtvrtfinále je hodně o nervech, tak bych dal přednost jemu. Ale nejsem na ledě ani na trénincích, mají tam skvělého trenéra Petra Přikryla zvaného „Bingo“ a ten to s trenéry určitě probral.

David Pospíšil, hokejový expert ČT

S jakou hrou může český tým uspět?

Musí hrát stejným způsobem, jaký zatím předvádí. Odvážně, aktivně, tlačit se do útoku. USA mají slabší obranu než útok. I gólmani jsou u nich otazníkem. Musíme na ně vytvořit tlak, aby Američané dělali chyby. Neměli bychom opouštět styl hokeje, jaký jsme předváděli proti silnějším soupeřům.

Čím národní tým v základní skupině zaujal?

Energií, chutí hrát. Odjížděli jsme na šampionát a nevěděli jsme, jak bude fungovat naše obrana. Ukázalo se, že ti kluci se hodně učí, že zvládají tempo mistrovství, že mají kvalitu. Teď půjde o hodně, zvýší se úroveň. Pro mě je potěšující zjištění, že kvalitní kluci z extraligy zvládají zápasy šampionátu.

Využil byste během čtvrtfinále spíš mladší, nebo zkušenější hokejisty?

Tým musí být vyvážení. Zkušenosti jsou potřeba, ale to i energie mládí a nadhled. A on vyvážený je. Máme mladíky Chytila s Nečasem, zkušeného Plekance, hvězdy z Bostonu, Radko Gudas v NHL taky něco znamená, chytají nám dva kvalitní gólmani. Nevím, co bych na něm měnil.

Jiří Vykoukal, bývalý hokejista a dvojnásobný mistr světa

S jakou hrou může český tým uspět?

Je potřeba dostat americké obránce pod tlak a hrát co nejvíce v jejich útočném pásmu, dobruslovat souboje. On i náš útok je lepší než defenziva, takže i Američané se budou snažit hrát aktivně a dostat nás pod tlak.

Líbí se vám výkony mladých hráčů?

Nebál bych se na ně vsadit, hrajou dobře. Líbí se mi Filip Hronek, i Martin Nečas hraje výborně. Takoví hráči se nebudou nervovat. Tím, že přijeli hráči z Bostonu, jsou role v týmu jasně dané. A je to jenom dobře. Ať si každý říká, co chce. Starší hráči odvádí dobrou práci. I mimo led.

Na kterého brankáře byste vsadil?

Trenéři to mají hodně těžké, protože oba chytají výborně. Osobně bych zvolil Davida Ritticha, protože zná zámořské hráče. Ale oba jsou výborní a na kohokoliv to padne, odvede dobrý výkon.