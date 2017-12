Poučení z porážky. V čem musí hokejoví junioři na šampionátu přidat

Skvěle odehrané druhé dějství ukazuje, že tým kolem Nečase a Zadiny nemusí být v úterním čtvrtfinále dopředu odepsaným otloukánkem.

Předně však musí zvládnout sobotní a nedělní mač proti Bělorusku a Švýcarsku (oba od 18.00) a zároveň ze hry vymazat - či alespoň z velké části eliminovat - zásadní nedostatky.

I kouč Filip Pešán tvrdí: „Měli bychom ještě víc přidat v důrazu při situacích jeden na jednoho v útočném pásmu, kde jsme ztráceli puky. Ale jinak toho moc na vytýkání není.“

Ale přece... Kde je nutné přidat?

Stupidní vyloučení

Je to tradiční bolest juniorské i seniorské reprezentace, jenže tentokrát byly hloupé fauly do očí bijící a ještě rozhodující. Hned ve třetí minutě zbytečně v útočném pásmu sekal Kodýtek a přesilovka Švédy nastartovala. Safin zase později soka podrazil ve středním pásmu a v přesilovce přidali Švédové druhý gól. „Měli jsme dvě laciná vyloučení, která zastavila naši konsolidovanou hru ze začátku zápasu a dodala Švédům sebevědomí,“ přiznal Pešán.

I háček Krále poté, co měli Češi v úvodu třetí třetiny přesilovku pět na tři, byl z těch, kdy si říkáte: „Proč?“ Švédové výhodu využili. A když už se Češi chtěli nadechnout k závěrečnému náporu, hrálo jich na ledě šest! „Tenhle trest byl z naší strany dětinský,“ říkal Pešán.

Nástupy

Mizerná první třetina proti Rusku, ještě mizernější proti Švédsku. „V první třetině se rozkoukáváme, a než se do zápasu dostaneme, chvíli to trvá,“ uvedl bek Radim Šalda.

V silvestrovském tónu by se dalo ptát: „Nebylo by lepší se rozkoukat už na rozbruslení?“ Je tedy nutné, aby trenéři třeba pozměnili rozcvičení či tým lépe mentálně připravili na start. Unikne-li začátek ve čtvrtfinále, může být po všem.

Sebevědomí

Z Nečase, Zadiny i Chytila je cítit, že se role lídrů nebojí. Ale všimli jste si, jak při přesilovce pět na tři obránce Hájek trefil protihráče a pak se nikdo dlouho - snad z obav - neměl k pořádné ráně? Samá přihrávka.

Přitom o chvíli později pro změnu při početní výhodě Švédů Nylander nejdřív napálil puk do Škarka, pak jeho rána letěla vedle, ale stejně si věřil na třetí střelu v krátkém sledu. Byl z toho klíčový gól na 1:3 z pohledu Čechů. I oni v sobě ve zlomových momentech musí probudit takové sebevědomí.

Hrát s pukem!

Zatímco první třetina proti Švédsku byla špatná, ve druhé přišel zásadní obrat. Když hráči i trenér vysvětlovali důvody, často opakovali, že najednou hráli víc s pukem. Soupeře napadali, ztratili ostych. „Ve druhé třetině se naplno projevila naše možná síla. Švédy jsme zatlačili,“ všiml si Pešán.

To je klíčové i proti sobotnímu soupeři z Běloruska, byť je to nejslabší soupeř ve skupině. Pokud by Češi zvládli vítězně i nedělní duel proti Švýcarsku, otevírá se jim přijatelnější soupeř ve čtvrtfinále (třeba Slovensko, které ve čtvrtek překvapilo výhrou nad USA). A kdo bude v sobotu chytat? Kořenář, či Škarek? „Mám zamotanou hlavu,“ řekl Pešán. Oba si totiž vedli výborně.