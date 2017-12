Rusové vstoupili do domácího turnaje vítězně, zdolali Švédsko

Zvětšit fotografii Hokejisté Ruska se radují z gólu v zápase se Švédskem. | foto: AP

dnes 20:41

Hokejisté domácího Ruska vstoupili vítězně do turnaje Channel One Cup v Moskvě, když zdolali tám Švédska 3:1. Seveřané sice šli do vedení, ale svěřenci kouče Olega Znaroka skóre otočili brankami Sergeje Kalinina, Vjačeslava Vojnova a Nikity Guseva.

Právě se Švédskem zakončí - po pátečním souboji s Kanadou - v neděli své vystoupení na druhé akci série Euro Hockey Tour český tým, na sbornou při rozšířené variantě turnaje v olympijské sezoně v ruské metropoli nenarazí. Silný ruský výběr se musel brzy po začátku utkání bránit ve čtyřech po faulu Nestěrova. Početní výhodu si pak zkusili i Rusové, jenže rovněž bez gólového úspěchu. V polovině 10. minuty šli hosté do vedení, poté co Petterson dobře využil zakrytého výhledu Košečkina. O vyrovnání se ve 13. minutě přičinil Kalinin, který se sám vydal na zteč a povedenou individuální akci završil střelou, jež zaskočila Fastha v brance Švédů. Ve druhém dějství pokračovala převaha Rusů, jenže ti naráželi na pozorného Fastha. Recept na něj našel až ve 35. minutě Vojnov, který prostřelil chumel hráčů před brankovištěm. Švédové přitom měli za sebou úspěšně odbráněné oslabení. Definitivu pak přinesl hned úvod závěrečné dvacetiminutovky: výběr Tre kronor se provinil zalehnutím puku u vlastní branky a nařízené trestné střílení proměnil rychlým zakončením po ledě Gusev. Zbytek zápasu už si Rusové bezpečně pohlídali. Hokejový turnaj Channel One Cup v Moskvě součást Euro Hockey Tour Rusko - Švédsko 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) Branky a nahrávky: 13. Kalinin (Vojnov, Šipačov), 35. Vojnov (Kalinin, Širokov), 42. N. Gusev z trest. střílení - 10. Pettersson (J. Lundqvist). Rozhodčí: Rantala, Salonen (oba Fin.) - Lazarev, Otmachov (oba Rus.). Vyloučení: 6:3. Bez využití. Rusko: Košečkin - Vojnov, Gavrikov, Chafizullin, Kiselevič, Marčenko, Nestěrov, Jakovlev, Zub - Kalinin, Šipačov, Kovalčuk - Plotnikov, Andronov, Tělegin - Kaprizov, Šalunov, N. Gusev - Ketov, Kablukov, Širokov - Grigorenko. Trenér: Oleg Znarok.

Švédsko: Fasth - Kronwall, Hersley, Gustafsson, Ahnelöv, Fransson, Nygren, Tömmernes, Junland - Lindström, P. Lindholm, Möller - Axelsson, Lander, Zackrisson - Omark, Engqvist, Stalberg - Everberg, J. Lundqvist, Norman - Pettersson. Trenér: Rikard Grönberg. Tabulka turnaje Tým Z V VP PP P S B 1. Kanada 1 1 0 0 0 4:2 3 2. Rusko 1 1 0 0 0 3:1 3 3. Česko 1 0 1 0 0 3:2 2 4. Finsko 1 0 0 1 0 2:3 1 5. Švédsko 1 0 0 0 1 1:3 0 6. Korea 1 0 0 0 1 2:4 0 Tabulka Euro Hockey Tour Tým Z V VP PP P S B 1. Finsko 3 2 0 1 0 8:6 7 2. Rusko 3 2 0 0 1 10:6 6 3. Švédsko 3 1 0 0 2 7:9 3 4. Česko 3 0 1 0 2 8:12 2