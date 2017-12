České hokejisty čeká v Moskvě souboj s olympijským soupeřem Kanadou

Kanadu národní tým naposledy porazil při zlaté cestě za titulem mistrů světa v roce 2010 v Německu. Zápas začne v 17:30 SEČ.

Tým si po středečním obratu v utkání proti Finsku, v němž výkonem nepřesvědčil, přesto zvítězil 3:2 v prodloužení, dnes v Praze ještě před odletem zatrénoval. Na ledě byl v kompletním složení až na útočníka Lukáše Radila, který dostal od trenérů po středečním zápasu na zbytek turnaje na základě původní domluvy volno.

„Je tam toho hodně k zamyšlení, i když i to vítězství je důležité. Ale předvedená hra - alespoň těch prvních 45 minut - nebyla nijak fantastická. Na druhou stranu dokázali kluci i za takových okolností vyhrát, což bylo nejvíce pozitivní,“ řekl novinářům asistent trenéra Václav Prospal. „Navíc člověk zažil hodně výborných zápasů, kdy neuhrál ani bod,“ dodal.

„Dnes se kluci trochu vyjezdili, aby se vypotili po středečním utkání. Večer už se začneme naplno věnovat přípravě na Kanadu, ještě máme čas. Určitě to ale nebude nic jednoduchého. Korea proti nim včera odehrála výborný zápas, i když poměr střel byl jednostranný pro Kanadu,“ připomněl Prospal. „I když jsou to hráči z KHL a Evropy, jsou tam dobří hokejisté a nebude to jednoduchý zápas. Ale to není na téhle úrovni žádné utkání.“ Bývalý dlouholetý hráč NHL očekává, že Kanada bude silná. „I když se povídá, že půjde o nějaký kanadský výběr s označením D, E, nebo tak něco, pořád jsou to Kanaďani. Tým, který umí bruslit, dokáže si přihrát a dávat góly. Ale nejde o to, jakým stylem se budou prezentovat oni, jde o to, jakým stylem nastoupíme my a jak budeme hrát. O to bychom se měli zajímat,“ prohlásil Prospal.

Oba soupeři se znovu potkají v Pchjongčchangu 17. února. „Těžko říct, zda budou třeba Kanaďané skrývat před olympiádou nějaké karty. To je jejich věc. My chceme být dobře připravení. A je to pro nás dobrý test,“ konstatoval Prospal.

Nejen pro trenéry, ale i pro hráče byl duel s Finy užitečnou lekcí. „Víme, že máme na čem pracovat a co zlepšovat. Ale důležité je i to, že nálada je dobrá a vyhráli jsme po takovém obratu. Ukazuje to, že se nevzdáváme za žádného stavu a žádné situace,“ doplnil bek Zbyněk Michálek.

Poslední výhra nad Kanadou se datuje do roku 2010, kdy Češi v důležitém duelu o postup z osmifinálové skupiny do play off MS zvítězili těsně 3:2. Následně dokráčeli až k překvapivému zlatu. Od té doby se reprezentace potkaly osmkrát a český tým pokaždé prohrál v základní hrací době: v přípravě na MS 2011 (2:4), na MS 2013 (1:2) i MS 2014 (3:4), dvakrát v Praze na MS 2015 (3:6 a 0:2), v přípravě na MS 2016 (0:3), na Světovém poháru v Torontu (0:6) a naposledy na letošním MS v utkání základní skupiny v Paříži (1:4).

Kanaďané vstoupili do druhého turnaje Euro Hockey Tour rovněž ve středu, kdy v souboji dvou soupeřů ze základní skupiny olympijského turnaje porazili Koreu 4:2. Ještě v polovině zápasu přitom prohrávali 1:2.

V pětadvacetičlenné nominaci kouče Willieho Desjardinse na Channel One Cup jsou pouze dva hráči bez zkušeností z NHL. Útočníci Max Talbot (Jaroslavl), Derek Roy (Linköping) a René Bourque (Djurgaarden) naopak sehráli v nejlepší lize světa přes 700 utkání.

Žádný start v NHL nemají zadáci Mat Robinson z CSKA Moskva a Chris Lee z Magnitogorsku, který neuspěl před touto sezonou na zkoušce v Los Angeles Kings a v listopadu se vrátil do Metallurgu. Právě Lee patří mezi 16 hráčů současného kádru, kteří se představili už na listopadovém turnaji Karjala. Kanada tam skončila s třemi body ze tří zápasů čtvrtá, když po úvodní výhře 3:2 nad Švýcarskem prohrála se Švédskem (0:2) i s Finskem (3:4).

Předpokládaná sestava ČR: Francouz - Z. Michálek, M. Doudera, Kolář, Mozík, O. Němec, Vitásek, Kundrátek, Polášek - Sekáč, Jan Kovář, M. Erat - T. Zohorna, Koukal, Vondrka - Martin Růžička, Mertl, D. Kubalík - Nestrašil, Horák, Řepík.