Korea prohrála se Švédskem a na Channel One Cupu skončila poslední

Hokejový Channel One Cup v Moskvě součást Euro Hockey Tour Korea - Švédsko 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)

Branky a nahrávky: 21. Teswtuide (Kim Ki-song) - 24. Bergström (Omark, Hersley), 26. Lander (Wikstrand, Nygren), 31. P. Lindholm (Lindström), 50. Everberg (Zackrisson), 57. Engqvist (Omark). Rozhodčí: Naumov, Oskirko - Palej, Sysujev (všichni Rus.). Vyloučení: 8:8, navíc Kim Tong-hwan (Korea) 10 min. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 4064.

Korea: Dalton - Kim Won-čon, So Jong-čon, O Hjon-ho, Plante, Kim Tong-hwan, Regan, I Ton-ko, Kim Hjok, O Hjon-ho - Kim Sang-uk, Kim Ki-song, Testwuide - Swift, Čo Min-ho, Šin Sang-hun - Radunske, Pak U-sang, An Čin-hi - Šin Sang-u, I Jong-čon, Kim Won-čong - Šin Hjong-jun. Trenér: Pek Či-son.

Švédsko: Fasth (31. Hellberg) - Hersley, Burstöm, E. Gustafsson, Ahnelöv, Wikstrand, Nygren, Tömmernes, Junland - Lindström, P. Lindholm, Möller - Axelsson, Lander, Zackrisson - Omark, Engqvist, Bergström - F. Pettersson, J. Lundqvist, Everberg - Norman. Trenér: Rikard Grönberg.