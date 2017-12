Hokejisté Kanady prohráli s Koreou třetinu, pak zápas otočili

Zvětšit fotografii Kanadský hokejista Matt Frattin překonává korejského brankáře Matta Daltona. | foto: Reuters

dnes 20:14

Hokejový výběr Kanady vstoupil do Channel One Cup v Moskvě vítězně, ale v úvodu duelu s Jižní Koreou to neměl lehké. Nováček elitní skupiny MS vyhrál první třetinu 2:1, pak však už dominoval zámořský tým, který si připsal výhru 4:2.

Souboj obou soupeřů českých hokejistů v základní skupině na blížící se olympiádě začal velkou chybou Korejců. Dalton přihrál za brankou na So Jong-čona, který ale nabídl puk Frattinovi a ten překonal do brankoviště se vrátivšího Kanaďana s korejským pasem. Už v šesté minuty bylo vyrovnáno. Kim Ki-song se dostal sám před Scrivense, na němž sice ztroskotal s blafákem do bekhendu, ale Kim Sang-uk z dorážky vyrovnal. Korejci se pak ubránili v oslabení a Dalton si poradil i s O’Dellovou šancí. V 18. minutě tečoval Testwuideovu střelu Kim Sang-uk a druhou trefou v utkání otočil stav. V polovině zápasu favorit vyrovnal, když se ve své třetí početní výhodě v utkání poprvé prosadil. Od modré čáry se trefil bývalý obránce Lva Praha Gragnani. Za 102 vteřin dostal mezi kruhy prostor Wolski a Kanada vedla. Ve 43. minutě sudí po poradě s videorozhodčím neuznali gól Veye, který dostal puk do branky rukou. Kanada ještě pojistila výsledek 33 vteřin před koncem díky Howdenovi. Kanada bude v pátek v Moskvě dalším soupeřem českého týmu, který na Korejce na turnaji nenarazí. Hokejový Channel One Cup v Moskvě součást Euro Hockey Tour Branky a nahrávky: 3. Frattin (R. Bourque), 31. Gragnani (Parenteau), 33. Wolski (D. Roy, M. Robinson), 60. Howden - 6. Kim Sang-uk (Kim Ki-song), 18. Kim Sang-uk (Teswtuide, Kim Ki-song). Hlavní rozhodčí: Gofman, Olenin (oba Rus.). Vyloučení: 1:5. Využití: 1:0. Diváci: 1500.

Kanada: Scrivens - M. Robinson, Ch. Lee, Elliott, Ch. Genoway, Lalonde, Després, Gragnani - Beck, D. Roy, Wolski - Parenteau, Ellison, Klinkhammer - Frattin, Vey, R. Bourque - Kozun, O'Dell, Talbot - Howden. Trenér: Desjardins.

Korea: Dalton - Kim Hjok, So Jong-čon, Kim Won-čon, O Hjon-ho, Plante, I Ton-ko, Kim Tong-hwan - Swift, Kim Ki-song, I Jong-čon - Kwon Te-an, Kim Sang-uk, Testwuide - Radunske, An Čin-hi, Čo Min-ho - Pak U-sang, Šin Sang-hun, Šin Sang-u - Kim Won-čong, Čon Čong-u. Trenér: Pek Či-son.