Na Channel One Cupu nebude hrát ani Gulaš. Omluvil se kvůli zranění

Hned tři nové útočníky Říha do týmu zařadil proto, že již dříve se omluvili nominovaní Robert Kousal (Brynäs) s Radovanem Pavlíkem (Hradec Králové).

Dodatečně nominováni byli novic v národním týmu Ondřej Beránek z Karlových Varů a další útočníci Radan Lenc z Liberce s vítkovickým Patrikem Zdráhalem.

Dvaatřicetiletý Gulaš pomohl Plzni k postupu do semifinále play off Ligy mistrů po dramatické odvetě se švédskou Skellefteou, když asistencí na gól dalšího reprezentanta Jakuba Kindla pomohl v poslední minutě odvrátit vyřazení.

Do Tampere a Moskvy ale nakonec neodletí, přestože o něho kouč Miloš Říha hodně stál. Gulaš patřil mezi hráče, které se novému realizačnímu týmu podařilo přemluvit k návratu do reprezentace.

„Hovořili jsme s ním, už nechtěl reprezentovat a byl už opravdu rozhodnutý, ale Martin Straka nám pomohl. Domluvili jsme se, že by to ještě zkusil. Myslím, že na extraligové scéně je to jeden z nejlepších hráčů u nás, Milan v extralize dominuje. Těžko bych hledal jiného takového hráče,“ prohlásil Říha na adresu tahouna Plzně.

Gulaše provází v národním mužstvu velká smůla. Naposledy se chystal na olympijský turnaj v Pchjongčchangu, při generálce proti Finsku v Soulu se ale zranil a přišel o premiérový start na velké mezinárodní akci.